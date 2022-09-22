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  • Из 108 миллиардов доначисленных таможенных сборов взыскано в бюджет 60 миллиардов тенге – ГКД
nalogikz.kz 22 Сентября, 11:30
444
Фото: nalogikz.kz

Из 108 миллиардов доначисленных таможенных сборов взыскано в бюджет 60 миллиардов тенге – ГКД

Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов, сообщили BaigeNews.kz в комитете государственных доходов Минфина.

По результатам  проверок было доначислено 107,7 миллиарда тенге таможенных платежей, налогов и пени.

"Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в бюджет государства поступила сумма в 59,5 миллиарда тенге из доначисленных платежей, по оставшейся части ведется работа по взысканию с уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей, несущих солидарную обязанность по уплате таможенных платежей и налогов.

Для справки: уполномоченный экономический оператор — это юридическое лицо с особым статусом в системе внешне-экономической деятельности, имеющий привилегии на таможне. Обычно этот статус получают крупные производственные или торговые компании, чтобы импортировать продукцию или сырье было проще и быстрее.

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#КГД #штрафы #таможня
Журналист
22 Сентября, 11:30
444
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