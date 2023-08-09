Июль 2023 года был самым тёплым месяцем за последние 120 тысяч лет — ВМО

Средняя глобальная температура в июле 2023 года стала самой высокой за всю историю наблюдений и, возможно, за последние 120 тысяч лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) и её партнёров.

"Подтверждаем, что средняя глобальная температура июля 2023 года была самой высокой за всю историю наблюдений", – заявила Саманта Берджесс, заместитель директора Службы изменения климата "Коперник" Евросоюза, тесно сотрудничающей с ВМО.

Берджесс также отметила, что во многих регионах мира в июле наблюдались тепловые волны.

"По оценкам, этот месяц был примерно на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем среднее значение за период с 1815 по 1900 год, то есть среднее значение за доиндустриальный период", – добавила она.

По её словам, на основе анализа пещерных отложений, окаменелостей, кораллов и раковин можно сделать вывод, что "за последние 120 тысяч лет не было так тепло".

Также были побиты рекорды глобальной температуры поверхности моря после необычно высоких температур в апреле этого года, которые привели к тому, что в июле поверхность океана потеплела примерно на 0,51 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Представитель ВМО Крис Хьюитт отметил, что 2015-2022 годы стали восемью самыми теплыми годами за историю наблюдений, которые продолжаются уже 170 лет. И это несмотря на охлаждающее влияние явления Ла-Нинья в Тихом океане, которое сдерживает средние глобальные температуры.

Хьюитт добавил, что "причиной долгосрочной тенденции к потеплению является рост концентрации парниковых газов в атмосфере", которая достигла рекордных максимумов.