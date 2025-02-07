В Харбине, расположенном на северо-востоке Китая, торжественно зажгли огонь IX Зимних Азиатских игр. Во время "Парада государств" на церемонии открытия Белой Азиады флаг Казахстана несли хоккеист Адиль Бекетаев и шорт-трекер Ольга Тихонова, передаёт BaigeNews.kz.

Официальная церемония открытия Зимних Азиатских игр состоялась на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине, который вмещает 48 тысяч зрителей.

Впервые в истории Белой Азиады в церемонии использовался искусственный интеллект.

Особое внимание было уделено молодёжи: в подготовке церемонии участвовало около 1000 китайских студентов. Режиссёром-постановщиком выступил Ша Сяолань, который ранее участвовал в организации летних Азиатских игр в Ханчжоу и Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В официальной церемонии открытия принял участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов. Министр пожелал успехов Казахстанским спортсменам, представляющим страну на Зимних Азиатских играх.

"Сегодня официально стартовала Азиатская зимняя Олимпиада. В течение следующей недели внимание любителей зимних видов спорта будет приковано к китайским городам Харбин и Ябули. Желаем нашим соотечественникам высоких результатов и поднятия синего флага на пьедестале почёта. Сборная Казахстана впервые приняла участие в зимних Азиатских играх в 1996 году, начав своё выступление на соревнованиях в Харбине. Тогда, 19 лет назад, наши соотечественники продемонстрировали достойный результат. Сегодня наша сборная снова возвращается покорять Харбин. Уверен, спортсмены оправдают доверие страны и порадуют болельщиков яркими победами. Алға, Қазақстан!" – сказал министр.

Напомним, в IX Зимних Азиатских играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Наши атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В Играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.

Фото: Сали Сабиров, Нургали Жумагазы