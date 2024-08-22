Нокаутом завершился бой непобежденного казахстанского супертяжа в США

Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко провел свой очередной поединок в США, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в рамках шоу от ProBox TV в Плант-Сити (штат Флорида), где его соперником стал американец Крейг Льюис. Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился уже во втором победой Ивана Дычко техническим нокаутом.

Таким образом, уроженец Костанайской области одержал свою 14-ю победу в профи и 13-ю досрочную при отсутствии поражений. Крейг Льюис же проиграл в восьмой раз, также в его послужном списке есть 15 побед (восемь — нокаутами) и одна ничья.

Отметим, что на взвешивании соперник Дычко оказался заметно тяжелее, перевесив Ивана на 12 килограммов.