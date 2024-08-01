Итоги выступления казахстанских спортсменов в пятый день Олимпиады

Сборная Казахстана завершила выступление в пятый день Олимпийских игр-2024 в Париже. Он сложился для наших спортсменов не так, как ожидалось и хотелось бы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

После переноса мужских соревнований по триатлону и возникших проблем с водным этапов, соревнования в этом виде спорта все-таки состоялись.

Казахстан был представлен Екатериной Шабалиной. Спортсменка не смогла завершить дистанцию. Екатерина прекратила выступление во время велоэтапа.

Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Константин Малиновский приняли участие в квалификации соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров).

К сожалению, пробиться в финал спортсменам не удалось. Сатпаев набрал 588 очков и занял 18 место. Малиновский с 586 очками финишировал на 25 месте. В решающий же раунд выходили первые восемь стрелков по итогам отборочного раунда.

"Ребята сегодня хорошо работали, боролись на протяжении всего выступления. Однако были моменты, когда они не справлялись с ветром. Не учли, я так думаю, влажность",- сказал главный тренер Ольга Довгун.

Мария Дмитриенко, выступающая на Олимпиаде-2024 в стендовой стрельбе, завершила второй квалификационный день в трапе.

После первой квалификации казахстанка занимала четвертое место. Однако во второй день Дмитриенко не смогла удержать позицию и завершила отборочный раунд на десятом месте со 120 очками.

В финал выходили шесть лучших спортсменок по итогам квалификации.

Следом мужская команда Казахстана по боксу понесла очередную потерю. Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов) потерпел поражение в своем первом поединке. На старте поиграл Хосе Кильесу из Испании.

"Я сделал все возможное в этом бою. Но у соперника хорошо проходили боковые удары. Тем не менее, я не думаю, что в одном из раундов проиграл со счетом 0:5. После того, как судьи отдали победу сопернику в обоих стартовых раундах, я понял, что третий уже ничего не решит. За бой я не очень устал. Но на этом я завершил Олимпиаду",- сказал Махмуд.

Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко не смог выйти в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже. В 1/8 казахстанец проиграл опытному Омару Ассару из Египта, для которого Игры в Париже стали четвертыми в карьере. На этой Олимпиаде я закончил выступление. Но у нас в сборной есть и другие спортсмены, которые еще выступают на Олимпиаде, за которых надо болеть",- сказал Герасименко.

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завершил выступление в финале. Сегодня состоялся розыгрыш наград в индивидуальном многоборье. Карими в сумме набрал 76.065 балла, заняв 24 место.

Завершала соревновательный день Валентина Хальзова. Она в рамках 1/8 финала проиграла бой Атейне Байлон (Панама).

Добавим, что у Казахстана по-прежнему три медали: золотая и две бронзовые.