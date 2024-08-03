Итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде 2 августа

Завершился седьмой день Олимпиады-2024, после которого в копилке Казахстана по-прежнему одна золотая и две бронзовые медали. Какими были для казахстанских спортсменов итоги 2 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Стендовая стрельба

Эдуард Ещенко выступил в первой квалификации и после трех серий выстрелов закрепился на 27-м месте, набрав 66 очков.

Академическая гребля

Владислав Яковлев занял 25-е место на Олимпийских играх. Спортсмен выступил в финале Е и финишировал в заезде на первом месте с результатом 6:59.43.

Дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш, выступающая в весовой категории свыше 78 килограммов, уступила спортсменке из Монголии.

Легкая атлетика

Казахстанские легкоатлетки Елизавета Матвеева и Надежда Дубовицкая не смогли попасть в финал Олимпийских игр. Дубовицкая завершила выступление на высоте 183 сантиметра, а Матвеева взяла 188 сантиметров. По итогам квалификации Надежда Дубовицкая стала 28-й, а Матвеева — 19-й.

Плавание

Адильбек Мусин финишировал пятым в заплыве на 100 метров баттерфляем. По итогам квалификации спортсмен занял 29-е место, завершив выступление на Олимпийских играх.

Фехтование

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге заняла шестое место на Олимпийских играх.

Бокс

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай вышел в полуфинал. В 1/4 финала Оралбай победил азербайджанского боксёра Мурада Аллахвердиева. Счет 5:0.

Карина Ибрагимова не прошла в 1/4 финала и уступила победу Эшлиян Лосаде Мотта. (Пуэрто-Рико).

Сакен Бибосынов завершил выступление на олимпийском турнире и не смог пройти в полуфинал. Спортсмен проиграл боксёру из Узбекистана - Хасанбою Дусматову.

Батутная гимнастика

Данил Мусабаев не смог выйти в финал. Спортсмен набрал 58.070 балла и занял 9-е место.