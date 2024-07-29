Итоги выступлений казахстанцев во второй день Олимпиады-2024

Обзор выступлений казахстанских спортсменов во второй день Олимпийских игр-2024 в Париже подготовил сайт Olympic.kz, передаёт BaigeNews.kz.

28 июля актив сборной Казахстана пополнился одной наградой. Дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал третьим в весовой категории до 66 килограммов. Теперь у нашей страны уже три медали, которые были завоёваны на Олимпиаде-2024. Для Кыргызбаева же "бронза" стала по-настоящему бесценной. Он долго шёл к успеху. И заявил, что Игры в Париже, ставшие для него первыми в карьере, будут в итоге последними.

"Это моя последняя Олимпиада. Мне 32 года. Поэтому я отдал всего себя в Париже. Я боролся в весовой категории до 60 килограммов восемь лет, но так и не завоевал квоту. Тем не менее смог пробиться на Игры в весе до 66 килограммов. Что касается сегодняшних схваток, то я не могу сказать, что бразилец в полуфинале как-то превосходил остальных. Просто может немного расслабился, я держал в голове его два предупреждения. Что касается Ана Баула, я уступал ему на двух последних чемпионатах мира. Я также проигрывал Валиду Хяру. Я никогда раньше не побеждал испанца. Не будет преувеличением сказать, что сегодня самый лучший день. Сербский спортсмен, который боролся со мной за бронзовую медаль, очень силён. Он высокого роста, так что было не так уж и просто. Долгожданная олимпийская медаль. Эту победу я посвящаю нашей стране, моим родителям, жене и детям", ,– сказал Гусман.

Немного не хватило казахстанским шпажистам до розыгрыша олимпийских медалей в индивидуальных соревнованиях. Ближе всех к этому был Руслан Курбанов. Он был в шаге от того, чтобы выйти в полуфинал. Однако в 1/4 его остановил японец Коки Кано. Эльмир Алимжанов завершил борьбу чуть раньше – в 1/8. Он проиграл всего в один укол Федерико Висмару из Италии. Вадим Шарлаимов выбыл из борьбы на стадии 1/16, уступив пятикратному чемпиону мира Яннику Борелю.

Несколько неожиданно выступил капитан мужской команды по боксу Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма). Мало кто ожидал, что именитый боксёр завершит выступление уже в первом раунде соревнований. Он провёл близкий бой против Зейяда Ишаиша (Иордания), уступив раздельным решением судей.

"Соперник непростой. Мы уже встречались с ним один или два раза. И в этот раз Асланбек не смог остановить его. Победу могли отдать как нам, так и противнику, потому что счёт в итоге был 3:2. Не могу сказать, что судьи неправильно судили. Думаю, Ишаиш забрал бой большим желанием победить. Это же Олимпиада", – сказал главный тренер Мырзагали Айтжанов.

Зато свои стартовые встречи выиграли Айбек Оралбай (до 92 килограммов) и Назым Кызайбай (до 50 килограммов). Айбек не оставил шансов Олетену Олаоре (Нигерия). В первом раунде он даже смог отправить соперника в нокдаун. Во втором раунде ему предстоит крайне сложный бой против Альфонсо Домингеса (Азербайджан), который на старте выбил двукратного олимпийского чемпиона Хулио Сесара Ла Круса (Куба).

Назым в свою очередь немного заставила поволноваться, проиграв первый раунд в поединке против Джиорданы Соррентино (Италия). Правда затем она вернулась в игру, забрала два оставшихся раунда и в итоге выиграла. Следующая соперница – Каролин де Алмейда из Бразилии.

"Безусловно, первый поединок всегда даётся сложно. Однако в последующих буду стараться биться намного лучше. Атмсофера на Олимпиаде просто потрясающая. Зрителей много, болельщиков на трибунах много. Очень все нравится мне. В начале боя мне казалось, что я немного отошла от тренерских установок. Но в итоге всё получилось так, как планировали. Я выиграла. И теперь будут готовиться к следующим боям", – сказала Кызайбай.

Продолжают показывать высокий уровень казахстанские пулевики. В стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) Александра Ле пробилась в финал Олимпиады. В квалификации она показала шестой результат. У спортсменки есть все шансы вновь подняться на пьедестал. Напомним, что в первый день ОИ Александра вместе с Исламом Сатпаевым завоевала "бронзу" в соревнованиях среди смешанных команд. Финал состоится 29 июля.

В этом же виде программы у мужчин, к сожалению, никому из казахстанцев не удалось стать финалистом. Ислам Сатпаев показал 21-й результат, а Константин Малиновский – 32-й. В финальную часть турнира по итогам отборочного раунда проходили только восемь стрелков.

Лидер команды Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев завершил выступление в утешительном раунде соревнований в рамках Олимпиады-2024. Он принял участие в третьем заезде. Для того, чтобы пробиться в 1/4 финала, необходимо было занять в нём первое или второе место. Яковлев финишировал четвёртым. Таким образом, он примет участие в полуфинале E/F. Биться за медали это ему не позволит. Однако есть возможность завершить свои четвёртые в карьере Игры не на последних местах.

К сожалению, в одиночном разряде больше не осталось теннисистов из Казахстана. Ранее снялись с Олимпиады Елена Рыбакина и Юлия Путицнева (по причине проблем со здоровьем). Затем на старте проиграл Александр Бублик.

Сегодня же потерпел поражение в первом раунде Александр Шевченко. Его остановил Якуб Меншик (Чехия). Теперь медаль в теннисе возможна только в мужском парном разряде, где выступят Александр Бублик и Александр Недовесов.

На Олимпийских играх-2024 стартовали квалификационные матчи в бадминтоне. Казахстан в этом виде спорта представляет Дмитрий Панарин. Сегодня спортсмен провёл первый матч. Его соперником был японец Кента Нишимото. Японский спортсмен оказался сильнее, выиграв встречу со счётом 2:0 (21:5, 21:11).

Напомним, что Панарин в квалификации выступает в группе D. Следующим соперником будет канадец Брайан Янг.

На сегодняшний день в активе Казахстана три медали: "золото" и две "бронзы".