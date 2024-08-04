Итоги выступлений казахстанцев в восьмой день Олимпиады-2024

Обзор выступлений казахстанских спортсменов в восьмой день Олимпийских игр-2024 в Париже подготовил сайт Olympic.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Главным событием стал успех гимнаста Наримана Курбанова, который поднялся на вторую ступень пьедестала.

Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место.

Первым стал ирландец Рис МакЛенаган – 15.533. С "бронзой" завершил ОИ Стивен Недорощик из США – 15.300.

Отметим, что Нариман впервые принимал участие в Олимпийских играх. Его медаль – первая олимпийская медаль Казахстана по спортивной гимнастике.

3 августа на Олимпиаде-2024 состоялись соревнования по дзюдо среди смешанных команд.

Казахстан начинал турнирный путь с матча 1/8 финала против сборной Бразилии. Противостояние завершилось со счётом 5:2 в пользу бразильских дзюдоистов.

Ниже представлены исходы всех схваток.

До 57 кг: Абиба Абужакынова - Рафаэла Сильва (поражение)

До 73 кг: Данияр Шамшаев - Даниэль Каргнин (победа)

До 70 кг: Эсмигуль Куюлова - Кетлейн Куадрос (поражение)

До 90 кг: Абылайхан Жубаназар - Рафаэль Мачедо (победа)

Свыше 70 кг: Камила Берликаш - Беатрис Соуза (поражение)

Свыше 90 кг: Нурлыхан Шархан - Леонардо Гонсальвес (поражение)

"Мы впервые получили квоту в командных соревнованиях. Однако нам не удалось полностью укомплектовать состав, поэтому некоторым нашим спортсменам пришлось выступать не в своих весовых категориях, а в более тяжёлых. Тем не менее, я считаю, что мы добились хорошего результата, проявили смелость и желание, сделали всё возможное. Жаль, что нам не удалось приблизиться к награде, но я верю, что на следующие Игры мы придем в полном составе и проявим себя. Я прошу прощения за то, что не смогла порадовать фанатов", – сказала Абиба Абужакынова.

Также 3 августа состоялась квалификация соревнований по стендовой стрельбе среди мужчин (скит). Отборочный раунд проходил два дня. Казахстанец Эдуард Ещенко по итогам первой квалификации занял промежуточное 27-е место. Во время второй квалификации ему удалось немного улучшить положение – он переместился на 26-ю строчку со 115 очками в активе. Но выйти в финал ему не удалось. В решающую часть соревнований проходили стрелки, занявшие первые шесть мест в квалификации.

В свою очередь у женщин прошла первая квалификация. В этом виде соревновательной программы от Казахстана выступает Асем Орынбай. Набрав 67 очков из 75 возможных, Орынбай расположилась на промежуточном 23-м месте. 4 августа пройдёт вторая квалификация, по итогам которой определятся финалистки ОИ.

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в финале Олимпийских игр-2024 в Париже. Он боролся за награду в вольных упражнениях. Карими за выполнение своей соревновательной программы получил от судей 14.500 балла. Это позволило ему занять итоговое пятое место.

Победу одержал Карлос Юло (Филиппины) – 15.000. Вторым стал Артем Долгопят (Израиль) – 14.966. Замкнул тройку лучших британец Джейк Джармэн – 14.933.

Казахстанка Назым Кызайбай, выступающая за команду Казахстана по боксу, победила в 1/4 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнирной сетки Лорену Валенсию из Колумбии. Стартовый раунд Кызайбай и Валенсия выдали довольно близкий. С небольшим преимуществом выиграла его казахстанка – 3:2. Во втором наша спортсменка увеличила преимущество – 4:1. Заключительная трёхминутка также осталась за Назым – 4:1. Казахстанка выиграла бой и вышла в полуфинал.

Таким образом, Кызайбай как минимум выиграет бронзовую медаль (выход в полуфинал гарантирует попадание на пьедестал). За выход в финал она будет биться против чемпионки мира Ю Ву из Китая.

Сегодня состоялась групповая гонка в велоспорте на шоссе. В ней приняли участие казахстанцы Алексей Луценко и Евгений Федоров. Луценко финишировал на 52-м месте. Федоров, к сожалению, не смог завершить дистанцию. Победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул. Второе место занял француз Валентин Мадуас. "Бронзу" завоевал Кристоф Лапорт (Франция).

В активе сборной Казахстана теперь четыре медали: "золото", "серебро" и две "бронзы".