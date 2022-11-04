Итоги выборов в Израиле: изгнанный с поста премьера Нетаньяху триумфально возвращается во власть

Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и его союзники, крайне правые и религиозные ортодоксальные партии, получили 64 из 120 мандатов в кнессете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаньяху c победой на парламентских выборах первого ноября.

На этих выборах закончился сумбурный этап в израильской политике, который начался в 2019 году, когда Биньямина Нетаньяху, тогда премьер-министра, обвинили в коррупции. Суд по тем обвинениям ещё продолжается, следующее заседание пройдёт в понедельник.

Сразу после голосования, когда были оглашены результаты экзит-поллов, выступая перед своими сторонниками, Нетаньяху сказал, что его будущее правительство будет заботиться обо всех гражданах Израиля.

"Мы вернём безопасность, мы обуздаем дороговизну, мы расширим кольцо мира [вокруг Израиля], мы вернём Израиль в число растущих держав", - сказал Нетаньяху.