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  • Итоги выборов в Израиле: изгнанный с поста премьера Нетаньяху триумфально возвращается во власть
bbc.com Сегодня, 09:21
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Фото: bbc.com

Итоги выборов в Израиле: изгнанный с поста премьера Нетаньяху триумфально возвращается во власть

Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и его союзники, крайне правые и религиозные ортодоксальные партии, получили 64 из 120 мандатов в кнессете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаньяху c победой на парламентских выборах первого ноября. 

На этих выборах закончился сумбурный этап в израильской политике, который начался в 2019 году, когда Биньямина Нетаньяху, тогда премьер-министра, обвинили в коррупции. Суд по тем обвинениям ещё продолжается, следующее заседание пройдёт в понедельник.

Сразу после голосования, когда были оглашены результаты экзит-поллов, выступая перед своими сторонниками, Нетаньяху сказал, что его будущее правительство будет заботиться обо всех гражданах Израиля.

"Мы вернём безопасность, мы обуздаем дороговизну, мы расширим кольцо мира [вокруг Израиля], мы вернём Израиль в число растущих держав", - сказал Нетаньяху.

Отмечается, что парламент Израиля по итогам этих выборов остаётся довольно раздробленным. "Ликуд" Нетаньяху получил 32 мандата, центристская партия "Еш Атид" Яира Лапида - 24, ультранационалистическая партия "Религиозный сионизм" - 14, правоцентристская Партия национального единства нынешнего министра обороны Бени Ганца - 12.

Ещё две партии ультраортодоксальных иудеев получили 11 и семь мандатов, одна светская националистическая партия - шесть, две партии израильских арабов - по пять каждая, и лейбористы - четыре мандата.

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#Израиль #выборы #Премьер-министр
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:21
131
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