Итоги выборов: путь развития Казахстана обсудили эксперты в Актобе

В Актобе прошло региональное заседание экспертного клуба Sarap, организованное Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Темой обсуждения стали итоги прошедших президентских выборов, передаёт BaigeNews.kz.

Политологи, общественные деятели, представители молодёжных организаций и эксперты КИОР также говорили о дальнейшем развитии политических процессов в Казахстане.

Активное участие в обсуждении приняли студенты Актюбинского регионального университета имени Жубанова.

"Сегодня общество и власть особенно заинтересованы в экспертном обсуждении и обмене мнениями на актуальные насущные темы. Нам важно узнать мнения экспертов в каждом регионе: как реализуются реформы, озвученные президентом, и как они отражаются на жизни граждан", - отметили организаторы.

Модератором встречи выступил эксперт Казахстанского института общественного развития Олжас Тусупбекулы. Он заявил, что 69,44 процента голосов избирателей демонстрируют изменения политической системы и надежду на предстоящие реформы, ожидания конкретных решений со стороны правительства.

"Считаю, что замечания международных организаций следует учитывать на предстоящих выборах в парламент и маслихаты. Оценка "против всех" в избирательных бюллетенях и её показатель (5,8 процента) по-прежнему показывает, что необходимо провести глубокое социологическое исследование и продолжить политическую и экономическую реформу", - сказал модератор.

Руководитель отдела - Управление внутренней политики Актюбинской области Нургиса Кушеров остановился на работе СМИ в ходе избирательной кампании и отметил, что для всех кандидатов были созданы равные возможности по информационному обеспечению.

"Глава государства подчеркнул, что опираясь на политический плюрализм, мы должны придерживаться принципа "разных взглядов, но единой нации". Этот принцип является одним из истинных проявлений демократии. Мы должны понимать, что создание справедливого Казахстана, в котором доминируют закон и порядок – это общая задача всех граждан. Поэтому важно, чтобы наш народ был политически грамотным и активным в принятии важных государственных решений", - сказал в своем выступлении эксперт КИОР Серикказы Какыбаланов.

Профессор, доктор философских наук Алтай Тайжанов заявил, что перед экспертами, участвующими в заседании, стоит важная задача – правильно и логично информировать молодёжь о результатах выборов:

"Необходимо способствовать формированию сознания, чтобы молодые люди давали конкретные предложения, а не просто критиковали работу власти. В наш век глобализации, когда любая информация быстро доходит до всех, необходимо свободно выражать свое мнение и создавать открытое общество".

Как отметил эксперт КИОР Жаксыбек Жиеналиев, состоявшиеся 20 ноября президентские выборы – это первый шаг к политическому возрождению страны.

"Важно понимать, что полномочия президента существенно ограничены новыми поправками в Конституции. Самым главным изменением является однократный президентский срок. Есть основания полагать, что ограничение президентского мандата одним сроком в 7 лет определяет "фиксационную" направленность государственной политики. Во-первых, в стране будет сформирован общий политический порядок. Необходимым компонентом определения президентской власти становится чётко установленный разовый мандат президента. Во-вторых, это может способствовать развитию практики взаимодействия законодательной и исполнительной власти. В-третьих, это облегчает переход новой элиты и помогает предотвратить геронтократию. Ограничения президентских сроков повышают доверие общества. Это проложит путь к созданию правильной политической системы", - подытожил эксперт.

"Одним из главных выводов прошедших президентских выборов является высокая политическая культура казахстанцев. Население Казахстана показало более высокую активность по сравнению с уровнем зарубежных стран. Это ещё и доказательство того, что граждане небезразличны к выборам и очень доверяют будущему", — заключил эксперт КИОР Рустем Канапиянов.

О том, насколько жители Актюбинской области были готовы принимать участие в выборах, рассказала преподаватель кафедры Ассамблеи народов Казахстана и социально-политических дисциплин Актюбинского регионального университета имени Жубанова Айнур Болысбаева:

"С 5 по 9 ноября в Актобе и 12 районах проведён социологический опрос, в котором приняло участие 1500 человек.

В ходе экспресс-опроса 77,5 процента населения отметили свою готовность участвовать в выборах. Установлено, что жители района и сел более активны, чем жители областного центра. Эта гипотеза подтвердилась на выборах.

Следующим вопросом, который необходимо рассмотреть, является поддержка избирателем того или иного кандидата. Касым-Жомарт Токаев возглавлял список.

Вопрос, заслуживающий особого внимания – равенство С.Турсынбековой по количеству голосов с Н.Ауесбаевым. В определённой степени это показатель интереса актюбинцев к вопросам, поднятым С.Турсынбековой: права женщин, гендерное равенство, насилие в семье.

По результатам экспресс-опроса около 62 процентов респондентов проверяют наличие своей фамилии в списках избирателей, что в какой-то мере свидетельствует о развитии политической культуры".