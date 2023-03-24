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el.kz Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58
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Фото: el.kz

Итоги выборов депутатов маслихата подвели в Астане

Председатель территориальной избирательной комиссии Астаны озвучила итоги выборов депутатов столичного маслихата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Итоги выборов ждут не только кандидаты, но и жители столицы. Проведена масштабная работа. В список избирателей включен 788 931 гражданин. В голосовании приняли участие 332 694 человека", - отметила председатель ТИК Бахыт Бектемисова.

По её данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

1. Партия Amanat - 68,78 процента или 227 307 голосов;

2. Народно-демократическая партия "Ауыл " – 0,65 процента или 2 197 голосов;

3. Партия Respublica - 1,63 процента или 5 401 голос;

4. Народная партия Казахстана - 5,12 процента или 18 174 голоса;

5. Партия зелёных "Байтак" - 5,49 процента или 18 154 голоса;

6. Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 19,96 процента или 56 045 голосов.

3 269 человек проголосовали "против всех".

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Журналист
Сегодня, 18:58
88
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