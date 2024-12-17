В порту Актау строится контейнерный хаб с пропускной способностью 300 тыс ДФЭ в год. Начаты работы по строительству нового зернового терминала в порту Курык и многофункционального терминала "Саржа", что в свою очередь обеспечит расширение транзитного потенциала и повысит пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн в год. Все эти проекты помогут значительно улучшить мультимодальную логистику и обеспечат скоординированную работу всех участников коридора.

Открытие нового зернового терминала мощностью 1 млн тонн в год стало важным событием для развития транзита и логистики в Казахстане. В рамках проекта было построено 18 силосов, в которых можно хранить до 28 тыс тонн зерновых культур одновременно. Производительность конвейеров терминала составляет 300 тонн в час. Этот терминал обеспечит увеличение объемов экспорта зерновых культур, в том числе по направлению Казахстан – Иран и в страны Кавказского региона. Ожидается, что проект станет важным элементом в логистической инфраструктуре и будет способствовать расширению внешней торговли Казахстана.

В 2024 году Казахстан сделал важные шаги в развитии воздушного транспорта. Введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы в аэропортах Алматы и Кызылорды. Пропускная способность терминала в Алматы увеличена в 6 раз (с 2,5 до 14 млн пассажиров в год), а в Кызылорде – в 7 раз (с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год).

Кроме того, до конца года ожидается запуск нового терминала в аэропорту города Шымкента, что позволит увеличить пропускную способность в 7,5 раза. Следует отметить, что данные инфраструктурные проекты реализованы за счет частных инвестиций на общую сумму более 150 млрд тенге. В этом году капитальными и текущими ремонтными работами было охвачено 8 аэропортов страны. В частности, ремонт взлетно-посадочных полос в городах Астане, Актобе, Шымкенте, Караганде, Жезказгана, Актау и Павлодара, а также реконструкция рулежной дорожки и перрона в аэропорту Балхаша. Данные работы направлены на обеспечение безопасности и регулярности полетов. Кроме того, позволяют создать более комфортные условия для пассажиров и способствуют росту туристического и делового потенциала страны.

2024 год также стал годом завершения ряда крупных инфраструктурных проектов: