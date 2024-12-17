На расширенном заседании правительства в феврале 2024 года президент Казахстана отметил, что развитие инфраструктуры – это один из важнейших приоритетов государственной политики, передаёт BaigeNews.kz. Он подчеркнул необходимость ускорения темпов модернизации транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, а также эффективного использования государственных и частных инвестиций.

В числе ключевых задач было обозначено улучшение логистики и транспортных коммуникаций, развитие возобновляемых источников энергии, создание комфортных условий для жизни граждан в отдаленных и сельских районах. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на повышении качества инфраструктурных проектов, соблюдении сроков их реализации и тщательном контроле за расходованием средств.

В этой связи Правительством разработан и утвержден Национальный инфраструктурный план до 2029 года. Стратегической задачей документа является определение приоритетных проектов, установление целевых показателей и ключевых направлений инфраструктуры.

Эти проекты разделены на четыре основные направления:

Энергетическая инфраструктура (46 проектов) – модернизация и строительство новых объектов в области тепло- и электроснабжения, включая ТЭЦ, ГЭС и энергохозяйства. Это поможет обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всех регионов страны.

Транспортная инфраструктура (59 проектов) – развитие ключевых транспортных коридоров, реконструкция и строительство автомобильных дорог, а также модернизация железнодорожной сети. Это улучшит внутреннюю и международную логистику, повысив экономическую привлекательность Казахстана как транспортного узла.

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения (89 проектов) – строительство и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Это в первую очередь направлено на улучшение условий жизни в сельских и отдаленных регионах, где проблема с водными ресурсами стоит особенно остро.

Цифровая инфраструктура (10 проектов) – внедрение цифровых технологий для мониторинга и управления инфраструктурными объектами, что обеспечит эффективность и прозрачность на всех этапах реализации проектов.

К слову, 2024 год стал важным этапом в развитии энергетической отрасли Казахстана. В этом году были подписаны несколько значимых соглашений и законов, которые оказали заметное влияние на теплоэнергетику, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и электроэнергетику страны.

В рамках бюджетной программы Министерства энергетики "Развитие тепло-электроэнергетики" в 2024 году из республиканского бюджета выделено 52,7 млрд тенге на реализацию 14 проектов, из которых 6 касаются теплоснабжения, а 8 – электроснабжения. На данный момент 2 из этих проектов уже введены в эксплуатацию – подстанции 110/10 кВ в районах ПДП "Акжайык" и ГТС-54 города Уральска, что существенно повысило надежность энергоснабжения региона.

Для стимулирования модернизации энергетической инфраструктуры Казахстан увеличил годовой лимит возвратных инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге. Это позволило существенно расширить пул проектов по модернизации, реконструкции и расширению основного оборудования для действующих энергопроизводящих организаций. В настоящее время в рамках Инвестиционных соглашений действуют 19 соглашений общей мощностью 2,48 ГВт, из которых 13 соглашений (суммарная мощность 1,4 ГВт) были заключены после увеличения лимита возвратных инвестиций. Это позволит значительно повысить мощность энергосистемы страны и улучшить ее стабильность.

В 2024 году Системным оператором был запланирован ряд капитальных ремонтов на крупных энергетических объектах. В рамках ремонтной программы на электрических станциях было предусмотрено выполнение капитальных ремонтов 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. На сегодняшний день уже завершены работы на 9 энергоблоках, 53 котлах и 39 турбинах. Работы на 1 энергоблоке, 2 котлах и 6 турбинах находятся на различных стадиях завершения.

8 июля 2024 года Главой государства был подписан новый отраслевой Закон "О теплоэнергетике", который направлен на решение комплексных проблем, накопившихся в сфере теплоснабжения. Закон призван повысить эффективность работы системы отопления и теплоэнергетических объектов, улучшить качество услуг для населения и обеспечить надежность теплоснабжения. В рамках закона также предусмотрены меры по модернизации инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль.

Сотрудничество с международными партнерами укрепило позиции Казахстана на пути к экологически устойчивой энергетике. 7 марта было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации проекта ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Этот проект будет реализован в области Жетысу, а инвестором выступает международная компания Acwa Power.

12 ноября 2024 года было подписано еще одно важное соглашение – между Правительством Республики Казахстан и ТОО "Qazaq Wind Power" о реализации проекта ветровой электростанции в Жамбылской области. Основным инвестором проекта выступает компания Masdar, а мощность ВЭС составит 1 ГВт. Это соглашение стало частью стратегической программы Казахстана по развитию ВИЭ и сокращению углеродных выбросов. Также в ноябре было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о реализации ряда проектов в области возобновляемых источников энергии. В рамках соглашения планируется строительство ветровых и солнечных электростанций суммарной мощностью 1,8 ГВт, что станет важным шагом для диверсификации источников энергии в стране. Строительство объектов ВИЭ станет ключевым этапом в укреплении роли зелёных технологий в энергетическом балансе Казахстана, что способствует устойчивому развитию страны и снижению углеродного следа.

Кроме того, Казахстан активно развивает проекты с участием Катара. 20 марта было подписано Межправительственное соглашение с Государством Катар о реализации совместных проектов, включая строительство парогазовой установки мощностью 1,1 ГВт в Кызылординской области и гидроэлектростанции мощностью порядка 350 МВт в Абайской области. 17 апреля было подписано еще одно Межправительственное соглашение с Российской Федерацией, которое предусматривает реализацию проектов по строительству трех теплоэлектроцентралей суммарной мощностью порядка 1 ГВт в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Эти ТЭЦ будут обеспечивать надежное энергоснабжение в различных регионах Казахстана, улучшая энергетическую безопасность страны.