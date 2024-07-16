Итоги рассмотрения петиции по утильсбору: решение принято

В Алматы прошли общественные слушания – финальная стадия рассмотрения петиции об утилизационном сборе. По итогам после изучения позиции инициаторов и оглашения позиции государственных органов, рабочая группа отклонила предложения, поступившие в рамках петиции. О ходе общественных слушаний и результатах деятельности рабочей группы – в материале BaigeNews.kz.

Особенность рассмотрения данной петиции с самого начала выражалась в том, что сторона инициаторов принимала участие в работе избирательно, проявляя активность лишь в отдельных эпизодах. Такими эпизодами стали заседание рабочей группы в министерстве промышленности и строительства, отчасти – посещение заводов в Кокшетау, где случился саботаж со стороны активистов, а затем – посещение производственных предприятий в Костанае.

Общее мнение – состояние автопарка

Стоит отметить, что в каждом из случаев, когда встречались все стороны: госорганы, эксперты, бизнес, инициаторы и СМИ, совершенно определённо наблюдался консенсус в отношении того, что состояние казахстанского автопарка нуждается в исправлении – в этом плане, очевидно, все едины во мнении. Однако ни одна из сторон-участников, к сожалению, не предложила к рассмотрению возможные варианты решения этой проблемы:

- Бизнес и госорганы делают акцент на необходимости повышения производственной мощности предприятий отрасли и расширении линейки выпускаемой техники, что верно, но проблему состояния автопарка решает лишь отчасти.

- Инициаторы придерживаются мнения о необходимости снятия действующих барьеров для ввоза техники, прошедшей цикл первичного использования в других странах. Однако данное предложение вовсе не решает общепризнанную проблему, что подтверждается опытом проведённой легализации. В результате которой на учёт было поставлено 300 тыс. старых автомобилей, конструкторов и "праворулек".

Кроме этого, стоит напомнить о том, что в 2022 году, под воздействием информационно-политического давления было принято решение о снижение ставок утилизационного сбора на 50%. Последовало ли после этого снижение цен? – Очевидно, что нет. По той простой причине, что автомобильная отрасль – это та сфера промышленности, в которой давно победила глобализация. Поэтому ситуация на мировом рынке с точки зрения ценообразования, имеет куда более значимую роль, нежели локальные меры воздействия в той или иной стране.

Стоит отметить, что снижение ставок утилизационного сбора в 2022 году, легализация в 2023 и петиция об утилизационном сборе в 2024 году агрессивно продвигались одной группой активистов и организацией – Союз независимого бизнеса Казахстана.

Каково решение проблемы с состоянием автопарка

Согласно позиции бизнеса и госорганов, увеличение производственных мощностей и расширение линейки выпускаемой техники позволят обеспечить введение в эксплуатацию большего количества новой техники и соответственно – постепенно обновить автопарк. Однако это лишь частично решает проблему.

Решение проблемы с возрастом автопарка должно быть двунаправленным: с одной стороны – повышение интенсивности ввода в эксплуатацию новой техники местного производства, а с другой стороны – ускоренное избавление от старой техники, которая давно не соответствует экологическим стандартам и требованиям безопасности.

Поэтому необходимо рассмотреть возможность формирования республиканской сети предприятий по утилизации техники, расположенных в разных регионах, либо создания нескольких крупных предприятий по утилизации "полного цикла" и созданию сети пунктов приёма техники, подлежащей выводу из эксплуатации. Разумеется, для владельцев такой техники необходимо наличие экономического стимула: денежного вознаграждения или скидочного сертификата – эта практика у нас уже применялась. Однако привлекательность таких стимулов, напрямую зависит от величины ставки утилизационного сбора.

Отдельные тезисы инициаторов

В ходе рассмотрения петиции, со стороны инициаторов звучали различные тезисы, на некоторых из них стоит остановиться. Например:

Инициаторы петиции заявляют, цитата неточная: "Мы не против автопрома", но в то же время последовательно выступают за демонтаж тех условий, в которых отрасль может и должна развиваться – в этом прослеживается явное противоречие.

Или: "Раз автопром в Казахстане состоялся, тогда отменяйте все меры поддержки". Господа, взгляните на опыт Китая, США или Евросоюза. Полагаю, ни у кого не возникает сомнений в том, что автопром в этих странах реально состоялся. Однако, что мы видим? – Меры поддержки местных предприятий там лишь усиливаются из года в год.

И наиболее частое утверждение: "Мы выступает от народа Казахстана". Как правило, инициаторы петиции выступают в СМИ и коммуницируют с госорганами от лица ОЮЛ "Союз независимого бизнеса Казахстана". Путём несложной проверки устанавливается, что в составе указанного ОЮЛ 10 ИП 9 ТОО, основная деятельность подавляющего большинства – торговля запасными частями. Для тех, кто знаком с рынком, названия "Leto Spare Parts", "Miraba Group" и "TSP Авто" хорошо известны, это крупные игроки на рынке запасных частей, его значительный сектор находится в тени. Другая компания в данном ОЮЛ – "Eurasia Group Kazakhstan" – крупный импортёр сельхоз техники.

Отсюда простой вывод: по факту, инициаторы петиции выступают в защиту интересов небольшого пула компаний, бизнес-модель которых базируется на той части автопарка, которая обеспечивает постоянный сбыт запасных частей. В свою очередь отмена утилизационного сбора на сельхозтехнику отвечает интересам компаний, которые присутствуют на рынке Казахстана, но воздерживаются от инвестирования в местное производство.

Резюме

Помимо того, что решение по данной петиции определяет инвестиционный климат в стране сегодня, а также возможность снижения сырьевой зависимости – завтра, важен и другой аспект. Решение по петиции – весьма определённый сигнал о том, что отстаивание интересов бизнеса должно осуществляться в правовом поле и с привлечением поддержки институтов, которые давно работают в этом направлении. Однако информационно-политическое давление, шантаж и манипуляции – недопустимы и должны быть оставлены в прошлом.