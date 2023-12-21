Итоги работы в социальной сфере подвели в правительстве Казахстана

О создании новых рабочих мест, поддержке молодых предпринимателей, повышении зарплат, пенсий и пособий в 2023 году рассказали в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тысячи человек, в том числе:

257,1 тысячи – в ходе реализации национальных проектов;

294,3 тысячи – на вакантные рабочие места;

357,1 тысячи – в рамках инициативы Главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей".

Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тысячи государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 миллиона тенге) для открытия собственного бизнеса. Благодаря этому начали работу новые швейные мастерские, пекарни, салоны красоты, молочные и другие производства.

На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тыс. человек, в том числе:

на социальные рабочие места – 17,3 тысячи;

на молодежную практику – 33,1 тысячи;

на общественные работы – 120,7 тысячи;

по проекту "Первое рабочее место" – 9,6 тысячи;

по проекту "Контракт поколений" – 488;

по проекту "Серебряный возраст" – 15,1 тысячи

В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством. В результате одобрено 5,4 тысячи бизнес-проектов на общую сумму 25,4 миллиарда тенге.

Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы Главы государства "Национальный фонд – детям". Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.

С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тыс. гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в два раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы.

В частности, повышена заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования, педагогов организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и обороны, медицинских специалистов высшего уровня квалификации.

Установлены доплаты спасателям (70% от должностного оклада), а также работникам служб государственной лесной охраны, государственным инспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира. (100% от должностного оклада) за работу, связанную с рисками причинения вреда здоровью и жизни.

Наряду с этим по поручению Главы государства:

с 1 января увеличен период выплаты государственного пособия по уходу за ребенком с одного года года до 1,5 лет;

с 1 июля увеличен размер пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней с 6,4 МРП до 7,4 МРП;

с 1 июля увеличен размер единовременной выплаты на погребение в случае смерти получателей пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий с 15,7 МРП до 35 МРП;

с 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета на 8,5%. Это коснулось около двух миллионов получателей.

с 1 июля увеличены размеры пособий еще на 14,5% для лиц с инвалидностью и по потере кормильца. Это позволило обеспечить их рост на 23% в годовом выражении.

Всего на осуществление выплат с 1 января направлено свыше 1,1 триллиона тенге.

С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%. Вместе с тем по поручению Главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54% до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, – с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.

По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.

Внедрено проактивное назначение социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности в рамках Цифровой карты семьи. Потенциальному получателю направляется SMS-уведомление, на которое необходимо ответить согласием. Оформление заявления и назначение пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

По состоянию на 1 декабря адресная социальная помощь (АСП) назначена 595,7 тысячи человек из 113,6 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге. Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.