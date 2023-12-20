Итоги работы в сфере здравоохранения подвели в правительстве Казахстана

В Primeminister.kz рассказали, что было сделано в Казахстане за 2023 год в сфере здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Нынешний год стал знаковым для отечественного здравоохранения: стартовала реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в Астане завершается строительство Национального научного онкологического центра, который оснастят уникальным оборудованием, для граждан были расширены медицинские скрининги.

В своем Послании народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом.

"Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Медицина – инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия", — сказал президент РК.

В 2023 году в регионах республики построено 90 новых объектов здравоохранения, в том числе 59 в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Наряду с этим отремонтировано 80 медучреждений, начата реконструкция 4 многопрофильных центральных районных больниц.

В селе Сарыомир Западно-Казахстанской области открыта семейно-врачебная амбулатория. На ее строительство из республиканского бюджета выделено 374 миллиона тенге.

В стационарах помощь получили порядка три миллиона людей, сеть первичной медико-санитарной помощи приняла более 90 миллионов посещений, родилось более 360 тысяч новорожденных (по итогам 11 месяцев), силами скорой медпомощи оказана помощь по восьми миллионам вызовов.

За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя общей смертности населения на 5,7%, смертности от болезней системы кровообращения – на 6,9%, от злокачественных новообразований – на 0,6%, от болезней органов дыхания – на 4,7%, от туберкулеза – на 22,1%. Младенческая смертность за 11 месяцев снизилась на 9,6%, материнская смертность – на 24,4%.

Финансирование системы здравоохранения в текущем году составило 2,5 триллиона тенге. Были увеличены расходы на амбулаторный уровень, которые составили 56% от общего объема. Финансирование медицинской реабилитации при этом увеличилось в 13 раз – с шести миллиардов тенге в 2019 году до 78,1 миллиарда тенге в 2023 году. В целом Казахстан продолжает уверенно двигаться к цели по доведению доли расходов на медицину до 5% ВВП к 2027 году.

Объем амбулаторного лекарственного обеспечения по сравнению с 2019 годом увеличился более чем в 2 раза и составил 237 миллиардов тенге, в том числе на лечение орфанных заболеваний – 51,8 миллиарда тенге. Всего лекарственными средствами снабжено 3,9 миллиона пациентов.

В 20 медицинских организациях республики запущен полный цикл прослеживаемого распределения лекарственных средств до пациента (маркировка, кодирование).

Северо-Казахстанская область. В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" для районных больниц приобретено 14 санитарных машин на 250 миллионов тенге

Для медучреждений РК закуплено 514 единиц медицинской техники на сумму 58,8 миллиарда тенге. Оснащенность медицинских организаций медоборудованием в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2,5% до 84,15%.

Количество оказанных консультативно-диагностических услуг в 2023 году увеличилось в 2,5 раза и составило свыше 324 миллиона. Дорогостоящие диагностические услуги (КТ/МРТ) в 2023 году получили 1,1 миллиона жителей.

В Жамбылской области начато производство шприцев одноразовых трёхкомпонентных. Проектная мощность завода составляет 214 миллионов штук в год.

В рамках развития фармацевтической и медицинской промышленности проведена следующая работа:

в Алматинской области совместно с южнокорейской фирмой "SGP" реализован проект по производству шприцев;

в Алматы налажен выпуск ультразвуковых стационарных диагностических систем высокого и экспертного классов южнокорейской компании "Samsung Mаdison";

в Мангистауской области запущено производство слуховых аппаратов;

в Северо-Казахстанской области запущено производство облучателей и бактерицидных рециркуляторов воздуха;

в Шымкенте запущено производство фильтрующих полумасок;

в Караганде полностью подготовлена линия по производству медицинских масок-респираторов KN95 с клапаном;

в Жамбылской области запущено производство одноразовых стерильных шприцев мощностью до 250 миллионов единиц в год.

В 2023 году в Астане завершилось строительство нового Национального научного онкологического центра. В настоящее время осуществляются поставка, пусконаладочные работы и тестирование медоборудования

Около 800 пациентов в год смогут пройти лечение на единственном в постсоветском пространстве протонном центре

В этом году в 48 организациях амбулаторно-поликлинической помощи открыты центры лучших практик, обучено более 160 специалистов.

Для взрослого населения в РК реализуется скрининговая программа на раннее выявление восьми заболеваний (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, вирусные гепатиты). Охват скрининговыми осмотрами в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 19,7% и составил 8,5 млн человек.

Для сельского населения расширен скрининг на раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и рака предстательной железы. В целом профилактическими осмотрами охвачено порядка 2,6 миллиона сельских жителей. Также услугами медицинских поездов охвачено более 50 тысяч жителей отдаленных сел, что на 58% больше охвата 2022 года.

В текущем году оказано 688 тысяч дистанционных медицинских услуг, что в 6,7 раза больше, чем в 2022 году.

В рамках реализации поручений Главы государства утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2023-2027 годы.

В стране внедрены 80 новых технологий в области трансплантологии, кардиохирургии, онкологии, инновационных клеточных технологий, по ним пролечено – около 20 тысяч человек.

Проведено 233 операции в центре "Гамма-нож" Национального центра нейрохирургии в городе Астане, где осуществляется радиохирургическое лечение заболеваний центральной нервной системы. Всего с момента открытия в 2021 году проведено 1037 операций.

Центром ядерной медицины в городе Семей проведено 776 курсов радионуклеидной терапии.

Для обеспечения потребности во врачах, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2023 году за счет республиканского бюджета выделено около шести тысяч образовательных грантов.

За счет средств местного бюджета 16,5 тысячи специалистов охвачены повышением квалификации.

В 2023 году медицинскими вузами РК выпущено около семи тысяч врачей. Выпуск средних медицинских работников составил более 23 тысяч человек.