Итоги работы в сфере образования подвели в правительстве Казахстана

В Казахстане проводится реализация ряда важных инициатив Главы государства по укреплению сферы образования на всех уровнях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В 2023 году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Решены вопросы с 12 аварийными и 29 трёхсменными школами. В 210 школах завершён капитальный ремонт.

В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 217 школ на 461 тысячу ученических мест (в две смены).

С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования на специальный счет поступило 151,9 миллиарда тенге.

В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тысячи ученических мест на общую сумму 96,5 миллиарда тенге. По состоянию на 1 декабря 2023 года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тысячи учеников.

С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 миллиона детей.

В январе заработная плата учителей повышена ещё на 25%.

С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тысячам воспитателей.

В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено более 88 тысячи грантов.

С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20% до 41 898 тенге (педагогические науки – до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам – на 15% до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно.

Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.

В 2023 году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тысячи мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на пять тысяч мест.

Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов.