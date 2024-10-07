Итоги работы на референдуме по строительству АЭС озвучила Миссия наблюдателей ШОС
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Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала референдум по строительству АЭС в Казахстане открытым, свободным и легитимным, передает BaigeNews.kz.
На брифинге по итогам работы в день голосования глава миссии Олег Копылов озвучил итоговое заявление. В нем отразили весь процесс работы на участках. Для полного представления о ходе референдума наблюдатели посетили 31 место для голосования в Астане и Акмолинской области.
Спикер отметил, что весь день наблюдатели видели ответственную гражданскую позицию людей и профессиональный уровень подготовки членов комиссий. А голосование проходило с соблюдением установленного порядка. Жалоб и замечаний в адрес представителей миссий не поступало.
"Миссия отмечает, что референдум состоялся в атмосфере открытости и прозрачности с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для граждан, которые могли сделать свой самостоятельный и осознанный выбор. Миссия заявляет, что республиканский референдум по вопросу строительства АЭС Республики Казахстан проведен в соответствии с действующим законодательством и принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами. Миссия признает референдум по вопросу строительства АЭС в Республике Казахстан открытым, свободным и легитимным. Миссия констатирует, что референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан", - заключил Олег Копылов.