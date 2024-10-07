Итоги работы на референдуме по строительству АЭС озвучила Миссия наблюдателей ШОС

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала референдум по строительству АЭС в Казахстане открытым, свободным и легитимным, передает BaigeNews.kz.

На брифинге по итогам работы в день голосования глава миссии Олег Копылов озвучил итоговое заявление. В нем отразили весь процесс работы на участках. Для полного представления о ходе референдума наблюдатели посетили 31 место для голосования в Астане и Акмолинской области.

Спикер отметил, что весь день наблюдатели видели ответственную гражданскую позицию людей и профессиональный уровень подготовки членов комиссий. А голосование проходило с соблюдением установленного порядка. Жалоб и замечаний в адрес представителей миссий не поступало.