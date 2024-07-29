Итоги полугодия подвели в Минтранспорта

В первой половине 2024 года Министерство транспорта Республики Казахстан продолжило систематически развивать транспортно-логистическую сферу, передаёт BaigeNews. Ключевыми достижениями стали рекордные объемы дорожно-строительных работ, заметный рост пассажиропотока в авиации, улучшение железнодорожного транспорта и развитие морской инфраструктуры.

Среди значимых событий – завершение крупных проектов по реконструкции автодорог, увеличение числа авиарейсов и модернизация аэропортов, рост объемов экспортных железнодорожных грузов и запуск новых морских проектов. Принятые меры направлены на улучшение транспортной сети, повышение качества услуг и поддержку экономического роста страны.

Автомобильные дороги: рекорды и масштабные проекты

На сегодняшний день общая протяженность автодорог в Казахстане составляет 95 тыс км, из которых 25 тыс км входят в республиканскую сеть, а остальные 70 тыс км – дороги местной сети. Дорожно-строительные работы охватывают 12 тыс км дорог, что является рекордным показателем для страны. Из этих дорог 8 тыс. км принадлежат республиканской сети, а 4 тыс км – местной. До конца года планируется завершить работы на 7 тыс км.

Ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов общей протяженностью около 2 тыс км: "Караганда – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Атырау – Астрахань" и "Актобе – Кандыагаш". Некоторые участки этих дорог уже начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.

Министерство транспорта планомерно запускает дорожные участки коридора Центр-Юг – основного маршрута между Астаной и Алматы. Так, открыто четырехполосное движение на участке автомагистрали "Караганда-Балхаш" от города Караганды до села Акбастау.

Кроме того, поэтапно запускается новая четырехполосная дорога "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск". Открыты 38 км, соединяющие Талдыкорган с поселком Кызылагаш.

Мониторингом качества строительства дороги между Алматы и Астаной занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ.

Кроме того, в этом году планируется завершение нескольких важных проектов, таких как строительство автомобильного тоннеля на перевале Шакпак баба в Туркестанской области, автомобильного путепровода на станции Шамалган и моста через Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане.

Министерство также реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции, используя технологию переработки вторичного сырья Recycling. В приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. В этом году начался средний ремонт 2,5 тыс км дорог за счет средств Банка развития Казахстана, а в следующем году работы продолжатся на оставшихся 4,5 тыс км. Технология позволяет снизить стоимость проекта в 7 раз по сравнению с реконструкцией и вдвое быстрее проводить ремонт.

В число этих проектов вошли крупные дороги "Жезказган – Петропавловск", "Шалкар – Кандыагаш", "Караганда – Каркаралинск", "Семей – Кайнар" и "Семей – Барнаул", на которых не проводился ремонт уже 20 лет.

На протяжении первого полугодия Национальный центр качества дорожных активов провел экспертизу 100% объектов республиканской сети, совершив 5 тыс выездов и проверив около 11 тыс проб материалов. Охват объектов местной сети достиг 84%. КаздорНИИ проводит полную цифровизацию автодорожной отрасли, создав Единую цифровую базу для обеспечения прозрачности и оценки эффективности строительных материалов и технологий. В базу уже включены 642 карьера, 382 асфальтных завода и 98 новых технологий.

Для решения проблемы кадрового дефицита в дорожной отрасли в этом году выделено около 1 тыс государственных образовательных грантов для подготовки квалифицированных специалистов.

Гражданская авиация: расширение авиапарка и увеличение рейсов

В 2024 году гражданская авиация Казахстана демонстрирует значительный рост. Пассажиропоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 млн человек. В казахстанских аэропортах было обслужено 11,3 млн пассажиров, что на 21,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В этом году парк отечественных авиакомпаний пополнился на 5 единиц самолетов. География международных рейсов расширилась до 33 стран с 132 маршрутами и частотой 760 рейсов в неделю. Среди новых направлений – Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Катар, Китай, Малайзия, ОАЭ, Таиланд и другие.

Внутренние авиаперевозки осуществляются шестью авиакомпаниями: Air Astana, FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, Южное небо и Жетысу. Они выполняют рейсы по 53 маршрутам с частотой 640 рейсов в неделю.

Для обеспечения транспортной доступности социально значимых направлений и развития внутреннего туризма, субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в 9 областях на сумму 6,6 млрд тенге – Туркестанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Абай, Жетысу, Павлодарская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Улытау.

В рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта завершено строительство нового пассажирского терминала аэропорта Алматы. Ведутся работы в аэропортах Кызылорды и Шымкента, финансируемые за счет частных средств. В мае текущего года, по поручению Главы государства, началась реконструкция перрона и рулежной дорожки аэропорта города Балхаша. Также в этом году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Павлодара, которая завершится в 2025 году.

Эти инфраструктурные проекты позволят привести все аэропорты страны в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), повысить безопасность полетов и качество обслуживания. Для модернизации инфраструктуры аэропортов и развития авиационной отрасли привлекаются опытные инвесторы.

С Казахстана и казахстанских перевозчиков сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза. Это стало возможным благодаря заседанию Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии 15 мая, на котором были представлены предпринятые действия Казахстана по устранению ранее выявленных замечаний. ИКАО и Европейская Комиссия отметили Казахстан успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.

В этом году открылся новый маршрут Т-916, проходящий через воздушное пространство Казахстана и Узбекистана, который является дополнительным маршрутом для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию. С момента открытия маршрута было выполнено 19 полетов. Общая протяженность воздушного коридора Т-916 составляет более 2 тыс. км, из которых 437 км проходят над Узбекистаном, а остальные 1,7 тыс. км – над Казахстаном.

ЖД транспорт: рост экспорта несырьевых грузов, обновление вагонного парка, масштабные путевые работы

В первые шесть месяцев этого года объем экспортных несырьевых грузов, перевозимых по железной дороге, вырос до 10 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Выросли перевозки химических и минеральных удобрений на 11%, цветных металлов на 9%, черных металлов на 15%, а также других грузов, таких как мука, соль, растительное масло и комбикорм, на 11%. Особенно заметен рост экспорта в Китай, который увеличился на 19% и составил 6,8 млн тонн.

В 2024 году Министерство транспорта планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году. Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда-Семей, Павлодар-Алматы, Актобе-Атырау и Алматы-Сарыагаш. Также обновятся вагоны на направлениях Павлодар-Туркестан, Караганда-Самара, Караганда-Омск и Костанай-Алматы.

Реализуются четыре крупных инфраструктурных проекта: "Достык – Мойынты", "Дарбаза – Мактаарал", "Бахты – Аягоз" и "обводная города Алматы". В этом году ведутся масштабные ремонтные работы на железнодорожной сети страны, охватывающие 1,4 тыс. км, из которых 570 км требуют полной замены рельсов. Половина работ уже завершена.

Завершается процедура передачи подъездных путей в государственную собственность. Более 600 железнодорожных подъездных путей общей протяженностью 241 км переданы в доверительное управление АО "Центр транспортного сервиса". Разработан и утвержден план мероприятий по приведению подъездных путей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации.

Новый план развития портов, создание морского транспортно-логистического кластера

Принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы. Документ предусматривает создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Это позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, снизить административные барьеры.

В рамках Плана планируются работы по дноуглублению акватории порта Курык, строительство контейнерного хаба в порту Актау. Основная доля проектов будет реализована за счет частных инвестиций, в том числе в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. К слову, объем перевозок грузов по ТМТМ за 6 месяцев увеличился на 65% и составил 2,1 млн тонн.

Новые возможности для экспортно-импортных перевозок

В первом полугодии 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении составил 3,8 млн тонн, а объем транзитных перевозок – 2,4 млн тонн. Важным событием стало ратификация межправительственного соглашения с Китаем по международным автомобильным перевозкам. Теперь казахстанские перевозчики могут доставлять грузы в промышленные и портовые города Китая и проходить транзитом через другие страны.

В этом году впервые организована тестовая транзитная автоперевозка из Китая в Европу через Казахстан и Каспийское море по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия через морские порты Курык и Баку.

Также внесены изменения в правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении, исключающие человеческий фактор при выдаче разрешений. Был произведен обмен 231 тыс бланков разрешений с 42 странами мира.