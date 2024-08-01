Итоги полугодия подвели в Минэкологии страны

За 6 месяцев 2024 года Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана осуществило ряд ключевых проектов, направленных в том числе на модернизацию гидрометеорологической службы и посадку 2 млрд деревьев, передаёт BaigeNews. В условиях резко континентального климата страны разрабатываются и внедряются новые меры для повышения точности климатических прогнозов и защиты окружающей среды.

Экологический контроль и развитие гидрометеорологической службы

В первом полугодии текущего года Министерство экологии провело 489 экологических проверок. Были выявлены 1331 нарушение экологического законодательства и выдано 860 предписаний. В результате наложено 1022 административных штрафа на сумму более 40 млрд тенге, из которых взыскано 884 штрафа на сумму 13,3 млрд тенге.

Совместно с акиматами и общественностью разработано 18 дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов, включающих 532 мероприятия, из которых в 2024 году планируется реализовать 164.

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов с начала года работает над созданием трех справочников по наилучшим доступным техникам.

Для обеспечения точности прогнозов погоды и гидрологических данных необходимо открыть дополнительно 114 метеорологических станций, 167 агрометеорологических постов, 139 гидрологических постов и 143 экологических поста.

В этой связи Министерством экологии разработана Программа развития и модернизации Национальной гидрометеорологической службы Казахстана на 2025-2030 годы. Также в этом году пересмотрен перечень гидрологических постов, которые планируется открыть в рамках "Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2025-2030 годы".

До 2030 года планируется строительство 42 новых гидрологических постов в неохваченных мониторингом паводкоопасных участках рек равнинной территории страны. Эти посты будут расположены в Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Карагандинской областях, в регионе Улытау, а также на трансграничных реках с Китаем и Россией.

Климатическая политика и стратегические цели

Казахстан продолжает активно укреплять свои экологические обязательства, подтверждая свою приверженность глобальной борьбе с изменением климата. В рамках выполнения обязательств по Рамочной конвенции об изменении климата и Парижскому соглашению, Казахстан намерен сократить выбросы парниковых газов на 15% от уровня 1990 года к 2030 году.

На конференции COP-28 в Дубае Казахстан присоединился к Глобальному обязательству по метану и привлек около $2 млн для разработки и актуализации семи проектов в нефтегазовом, угольном и сельскохозяйственном секторах. Также разрабатывается Национальная программа по сокращению выбросов метана в этих областях.

Проект поправок в Лесной кодекс Казахстана предусматривает реализацию углеродных оффсетных проектов на землях лесного фонда и запаса. Эти проекты направлены на посадку новых лесов и восстановление деградированных земель, что поможет достичь цели по высадке 2 млрд деревьев.

2024 год объявлен Годом экологии ШОС. В мае текущего года в Астане прошло Пятое Совещание по охране окружающей среды в рамках ШОС, на котором было утверждено шесть ключевых документов.

Промышленные и коммунальные отходы

В первом полугодии 2024 года доля переработки промышленных отходов составила 20%, а коммунальных — 22,5%. По поручению президента по строительству заводов для переработки твердых бытовых отходов отобрано 94 проекта на сумму 232 млрд тенге, из которых 22 проекта на сумму свыше 136 млрд тенге уже предварительно одобрены. Ожидается, что эти меры увеличат объем переработки на 1,2 млн тонн в год.

В Казахстане насчитывается 3 016 полигонов, из которых 21% соответствуют требованиям. Для улучшения ситуации утвержден механизм упрощения требований к действующим полигонам ТБО, установлены критерии и минимальные требования к полигонам, подпадающим под легализацию.

Продолжается работа по подключению мусоровывозящих организаций к системе GPS-трекеров, что способствует улучшению мониторинга и контроля за вывозом мусора. В первом полугодии 2024 года зоны космического мониторинга были расширены на семь населенных пунктов для выявления и ликвидации несанкционированных свалок. Внедрен механизм отслеживания строительных отходов в информационной системе "Е-кұрылыс", что позволяет эффективно управлять строительными отходами и предотвращать их незаконное размещение.

Масштабные работы по лесомелиорации

В соответствии с поручением главы государства по посадке 2 млрд деревьев, акиматами областей совместно с Министерством экологии разработаны комплексные планы. С 2021 по 2023 год в Казахстане было высажено около 840 млн деревьев и кустарников, что составляет 83% от запланированного объема.

В рамках улучшения экологической ситуации в регионе Аральского моря продолжаются работы по лесомелиорации на осушенном дне. До 2025 года планируется провести работы на площади более 1 млн га, а на 2024 год запланированы работы на 275 тыс. га.

Параллельно ведутся работы по посадке 15 млн деревьев на территории населенных пунктов, с запланированной посадкой по 3 млн деревьев ежегодно в период с 2021 по 2025 годы.

С марта текущего года по инициативе президента стартовала акция "Таза Қазақстан", включающая уборку территорий, посадку зеленых насаждений и акции по ликвидации стихийных свалок. В акции приняло участие более 800 тыс. человек, собрано порядка 165 тыс. тонн мусора и высажено более 326 тыс. зеленых насаждений.

В рамках акции "Всеказахстанский день посадки леса" было высажено порядка 203 тыс. деревьев.

На 2023-2027 годы предусмотрено более 68 млрд тенге на материально-техническое обеспечение лесных хозяйств республики. В этом контексте приобретено 303 единицы специальной техники и 655 единиц дополнительного противопожарного оборудования.

Новые законодательные инициативы, проекты в области охраны окружающей среды и биоразнообразия

Министерством экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными государственными органами разработан проект Концепции развития экологической культуры Казахстана на 2024-2029 годы. По реализации Концепции разработан проект Плана действий, документ размещен на портале Открытые НПА.

Совместно с депутатами Мажилиса Парламента был разработан проект Закона, направленный на улучшение законодательной базы в сфере охотничьего хозяйства. Закон предусматривает стимулирование дичеразведения, развитие иностранного туризма и укрепление механизмов защиты животного мира.

В целях повышения безопасности работников лесных пожарных станций внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Казахстана, которые устанавливают доплату в размере 100% от должностного оклада за работу, связанную с рисками для здоровья и жизни.

Министерство совместно с ПРООН работает над пересмотром национальных приоритетов и задач в области сохранения биоразнообразия. Разрабатывается проект Концепции сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2025-2035 годы.

В этом году в Экологический кодекс Республики Казахстан внесены изменения, включая сокращение сроков проведения государственной экологической экспертизы, усовершенствование процедуры общественных слушаний, и отдельное получение экологического разрешения на строительно-монтажные работы и на эксплуатацию.

В рамках меморандума между Комитетом лесного хозяйства и животного мира и Пражским зоопарком, 4 июня 2024 года в Государственный природный резерват "Алтын Дала" были реинтродуцированы 7 особей лошадей Пржевальского. До 2029 года планируется завезти в общей сложности 40 особей.

Продолжается реализация "Программы реинтродукции тигра в Республике Казахстан". В ГПР "Иле-Балхаш" с 2018 по 2023 годы завезено 205 бухарских оленей и 60 куланов. В настоящее время проводятся биотехнические мероприятия по увеличению численности диких животных.