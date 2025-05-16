Итоги переговоров в Стамбуле: О чём договорились Москва и Киев
Переговоры продолжались около двух часов.
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В Стамбуле 16 мая прошли прямые переговоры российской и украинской делегаций. О прекращении огня стороны не договорились, но заявили, что проведут крупнейший обмен пленными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
Переговоры продолжались около двух часов. По словам украинского дипломатического источника агентства Reuters, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвигала неприемлемые требования. В частности, речь шла о том, чтобы Украина вывела со своей территории, частично захваченной Россией, войска для прекращения огня.
Единственная договоренность, о которой было объявлено к моменту завершения переговоров — это обмен военнопленных по формуле "1000 на 1000". Об этом журналистам сообщил сначала глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, а затем и глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
Мединский после переговоров также заявил, что стороны условились: каждая из них представит своё видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры возобновятся.
Кроме того, сказал Мединский, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, и представители России "приняли этот запрос к сведению".
Украинские СМИ, в том числе "РБК-Украина", сообщают, что позже в пятницу глава украинской делегации Умеров даст пресс-конференцию.
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