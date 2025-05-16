В Стамбуле 16 мая прошли прямые переговоры российской и украинской делегаций. О прекращении огня стороны не договорились, но заявили, что проведут крупнейший обмен пленными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian .

Переговоры продолжались около двух часов. По словам украинского дипломатического источника агентства Reuters, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвигала неприемлемые требования. В частности, речь шла о том, чтобы Украина вывела со своей территории, частично захваченной Россией, войска для прекращения огня.

Единственная договоренность, о которой было объявлено к моменту завершения переговоров — это обмен военнопленных по формуле "1000 на 1000". Об этом журналистам сообщил сначала глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, а затем и глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский после переговоров также заявил, что стороны условились: каждая из них представит своё видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры возобновятся.

Кроме того, сказал Мединский, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, и представители России "приняли этот запрос к сведению".