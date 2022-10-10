Итоги пандемии: Тренд на внутренний туризм

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О том, что последние несколько лет выдались самыми сложными для туристической отрасли в целом и гостиничного бизнеса в частности говорят эксперты во всем мире. Пандемия 2020 года сказалась сильнее, чем кризис 2008 года.

В период пандемии основные показатели отрасли туризма упали на 73 процента, сообщает BaigeNews.kz. Согласно расчётам UNWTO, мировой туризм вернется к допандемийным показателям лишь через два года, к 2024-му.

Фото Евгении Сазоновой

По словам руководителя управления туризма Алматы Сабины Амангельды, основное восстановление потока туристов в мегаполисе ещё впереди.

"Рост событийного ряда в сентябре, как вы заметили, дал очень заметный мультипликативный эффект: это не только заполняемость гостиниц, но и обеспечение работой малого и среднего бизнеса. Алматы является привлекательной дестинацией для туристов, о чём свидетельствует стабильный рост количества иностранных и внутренних туристов по местам размещений, а также статистика по основным показателям туризма", - рассказала Сабина Амангельды на V Международном гостиничном форуме.

Пандемия короновируса повлияла на развитие внутреннего туризма в Казахстане. Исторический максимум зафиксировали по итогам 2021 года – почти семь миллионов человек. К концу 2022 года в стране ожидают не менее восьми миллионов внутренних туристов.

В Казахстане внедрена информационная система eqonaq, благодаря которой можно в онлайн-режиме наблюдать туристов, которые приезжают в страну. По словам директора департамента реализации системных мер АО "НК "Kazakh Tourizm" Тимура Кожубекова, система облегчила регистрацию иностранцев и оптимизировала бизнес-процессы.

Фото Евгении Сазоновой

Немаловажную роль в развитии внутреннего туризма в Казахстане сыграла и поддержка государства. Например, льготное кредитование, когда государство субсидирует банки, чтобы конечная процентная ставка для бизнеса была более доступной.

"В Казахстане имеется несколько программ субсидирования. По первой программе процентная ставка для заёмщика составляет шесть процентов сроком на пять лет, вторая программа "Экономика простых вещей" предлагает семь процентов на пять лет. Хотелось бы отметить, что министерство культуры и спорта и Kazakh Tourizm сформировали предложения по увеличению сроков с пяти до десяти лет", - рассказал Тимур Кожубеков.

С 1 января 2022 года в Казахстане внедрены семь новых мер по господдержке. Одна из них касается гостиничного бизнеса – это возмещение десяти процентов затрат на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Например, если бизнесмен потратил на строительство гостиницы 500 миллионов тенге, то "кэшбэк" от государства составит 50 миллионов.

Мировые тренды

Швейцарское бюро обозначило основные постпандемийные тренды, которые приведут к тому, что гостиничная инфраструктура восстановится. В первую очередь - это фокусирование на внутреннем туризме. По словам операционного директора сети отелей Accor в странах СНГ Алексиса Деларофф, люди во всем мире ещё не отошли от пандемии и пока боятся отдыхать далеко от дома. Если раньше в Европейских странах отели были заполнены внутренними туристами на 70 процентов, то сейчас этот показатель больше 90.

"Один из мощнейших трендов, который используется на рынке, это гостиницы-лайфстайл. Это объекты инфраструктуры, которые направлены, в первую очередь, на местное население. Туристы, приезжая в другую страну, любят знакомиться с местными. Поэтому мы создаем целую экосистему, чтобы появлялись комьюнити", - говорит Алексис Деларофф.

Пандемия ускорила процессы, над которыми специалисты работали годами. Например, привлечение жителей города в отели, так называемые "микроотпуски", когда на несколько дней человек снимает номер в своем же городе, отдыхает и наслаждается услугами.