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Итоги недели: Метели, картофельная "лихорадка", Трамп, первый казах в "Челси"

Разбираем главные темы минувших дней.

Сегодня, 19:52
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BaigeNews.kz Сегодня, 19:52
Сегодня, 19:52
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Фото: BaigeNews.kz

Картофель на вес золота или почему в казахстанских магазинах его цена выросла сразу в два раза? Разбираем несколько возможных причин этого. Очередная массовая авария произошла в Карагандинской области. Сколько машин столкнулись на этот раз? Крупный пожар на турецком горнолыжном курорте Карталкая унес жизни 79 человек. Действительно ли в отеле, где разгорелось пламя, не сработала сигнализация? А на другом полушарии, в Америке, во второй президетский срок вступил Дональд Трамп. Чего ожидать от политика четыре ближайших года? Подробнее об этих новостях смотрите вы обзоре BaigeNews.kz

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