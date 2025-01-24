Картофель на вес золота или почему в казахстанских магазинах его цена выросла сразу в два раза? Разбираем несколько возможных причин этого. Очередная массовая авария произошла в Карагандинской области. Сколько машин столкнулись на этот раз? Крупный пожар на турецком горнолыжном курорте Карталкая унес жизни 79 человек. Действительно ли в отеле, где разгорелось пламя, не сработала сигнализация? А на другом полушарии, в Америке, во второй президетский срок вступил Дональд Трамп. Чего ожидать от политика четыре ближайших года? Подробнее об этих новостях смотрите вы обзоре BaigeNews.kz.