  • 21 Февраля, 16:54
  • BAIGENEWS

Итоги конкурса снеговиков подвели в Астане

На фото вы можете увидеть лучшие работы горожан.

Сегодня, 16:23
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акимат Астаны Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: акимат Астаны

В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в столичном районе Сарыарка провели итоги конкурса Qar Fest. Его участники создавали уникальных снеговиков, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс не только объединил активных горожан, но и напомнил о важности экологического мышления.

В акции приняли участие жители всех возрастов – от малышей до взрослых. Каждый проявил креативность и заботу о природе.

Всем участникам вручили благодарственные письма от акима района и памятные подарки. 

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