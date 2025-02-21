Итоги конкурса снеговиков подвели в Астане
На фото вы можете увидеть лучшие работы горожан.
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
67Фото: акимат Астаны
В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в столичном районе Сарыарка провели итоги конкурса Qar Fest. Его участники создавали уникальных снеговиков, передаёт BaigeNews.kz.
Конкурс не только объединил активных горожан, но и напомнил о важности экологического мышления.
В акции приняли участие жители всех возрастов – от малышей до взрослых. Каждый проявил креативность и заботу о природе.
Всем участникам вручили благодарственные письма от акима района и памятные подарки.
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