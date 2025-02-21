В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в столичном районе Сарыарка провели итоги конкурса Qar Fest. Его участники создавали уникальных снеговиков, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс не только объединил активных горожан, но и напомнил о важности экологического мышления.

В акции приняли участие жители всех возрастов – от малышей до взрослых. Каждый проявил креативность и заботу о природе.

Всем участникам вручили благодарственные письма от акима района и памятные подарки.