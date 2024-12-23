Физическая культура и спорт в регионе активно развиваются. Согласно статистическим данным, 43% населения области систематически занимается спортом. За год проведено более 3,000 массовых спортивных мероприятий, собравших более 200,000 участников, передает BaigeNews.kz.

Общее количество спортивных объектов в области достигло 1,704. В 2024 году введены в эксплуатацию 13 спортивных комплексов, 16 спортивных площадок, 1 плавательный бассейн и 30 спортивных залов.

Особое внимание уделено развитию детского спорта. В области функционируют 37 детско-юношеских спортивных школ, из которых 5 открыты в этом году. Это обеспечивает доступ к спорту для детей и молодёжи в регионе.

Спортсмены области достойно выступают на международных и республиканских аренах. В 2024 году представители региона завоевали 211 медалей на международных турнирах, чемпионатах мира, Азии и Кубках Казахстана. Среди достижений – 107 золотых, 49 серебряных и 55 бронзовых медалей.

Активно поддерживаются неолимпийские виды спорта, национальные виды спорта, а также спорт для лиц с ограниченными возможностями. Региональный бюджет продолжает финансирование программ для расширения возможностей занятия спортом.