Уходящий 2024 год был наполнен значительными событиями и мероприятиями, как политического, так экономического и социального характера. Предпринято немало системных шагов, нацеленных на повышение благополучия народа, неотъемлемым элементом которого выступает здоровье. В своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перезагрузки системы социальной поддержки граждан. Глава государства отметил, в стране нужно сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи. О том, какие изменения оказали наибольший эффект и уже показали свою результативность корреспондент BaigeNews.kz поговорил с экс-депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва, заместителем председателя правления Национального центра детской реабилитации Ларисой Павловец.

"Традиционно, первостепенное внимание уделяется реализации социальной политики. Так, мы увидели работу программы "Нацфонд – детям". Это масштабная программа, инициированная президентом несколько лет назад. В этом году на счета несовершеннолетних казахстанцев поступили первые выплаты – порядка 100 долларов. Эта сумма является хорошей поддержкой благополучия каждой семьи. Вместе с тем, реализация данной инициативы позволяет обеспечить справедливое и эффективное распределение ресурсов, направленных на будущее поколение, которое будет строить новый Казахстан. Эта стратегия должна работать на благо народа, укрепляя экономику страны", - отмечает Лариса Павловец.

Также особую важность приобретает принятие закона, касающегося защиты прав женщин и безопасности детей. Данные поправки долго обсуждались в стенах парламента, вместе с тем обеспечив дискуссию по поводу предлагаемых изменений с общественностью.

"Принят ряд жёстких мер по усилению защиты и ужесточению наказаний за насилие и любое деяние, приносящее даже легкий вред здоровью. Данный вопрос с 2022 года был на повестке у общества. Это еще одно достижение и показатель обеспечения справедливости и честного равноправия женщин в обществе: как матери, как супруги, как дочери. Ведь её здоровье - здоровье будущего поколения. Здоровая мать - здоровые дети. Также в этом законе прослеживается регулирование гендерного равенства. И Казахстан в этом отношении идет в ногу со временем".

В своем послании глава государства отметил, что благосостояние казахстанцев зависит от стабильного роста доходов и качества жизни, включая сферу здравоохранения. Одним из важнейших событий для представителей отрасли стало принятие закона об обязательном страховании профессиональной ответственности медработников, отмечает Лариса Павловец.

"Нормы вступили в силу с октября этого года. Это отрадно, так как данный закон ожидали более 170 тысяч врачей и порядка 180 тысяч средних медицинских работников. Действительно, глава государства неоднократно отмечал в своих выступлениях важность того, чтобы медработники имели гарантированную защиту своих прав. Предполагаемые поправки направлены на снижение профессиональных рисков, повышение уверенности медработников в практической деятельности, а также это позволит врачам более уверенно принимать решения, брать на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. В каком-то смысле это также будет усилением гражданско-правовой ответственности. Выступать механизмом повышения статуса медицинского работника. Принятая модель страхования профессиональной деятельности для нас, для врачей, в первую очередь, направлена на гуманизацию наказания за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей. Параллельно, это будет и механизмом защиты прав пациентов за нанесение вреда здоровью и жизни без судебных разбирательств. Так как уголовная ответственность, бывает, перечеркивает всю жизнь врача и приравнивает его к преступнику. Это замечательный шаг, который в итоге поможет улучшить качество оказания медицинской помощи", - сказал она.

В целом, реформы в отрасли здравоохранения, где основные показатели - повышение качества и доступности медицинских услуг, определяющие здоровье и благополучие населения, декомпозируются с основными показателями целей устойчивого развития ООН.

"К примеру, продолжительность жизни на сегодня в нашей стране составляет 74,2 года. В перспективе до 2029 года необходимо довести этот показатель до 75-77 лет. Для этого необходимо преодолеть ряд проблем. В первую очередь, это, конечно, вопросы материнской и младенческой смертности. Глава государства неоднократно заострял внимание на этой теме, отмечая данное направление как приоритетное. И мы видим, что уже в регионах проводится соответствующая работа. К примеру, открытие клиник одного дня на базах перинатальных центров, где проводится мониторинг скринингов на выявление пороков развития плода. Вместе с тем осуществляется совершенствование и развитие отделений неонатальной хирургии для оперативного вмешательства в здоровье уже родившихся детей с патологиями", - сказала спикер.

Отдельное внимание уделяется совершенствованию противовирусной профилактики. Примером тому выступает внедрение вакцинации против ВПЧ среди детей школьного возраста. Вместе с этим проводится модернизация инфраструктуры медицинских учреждений. Данная работа включает в себя повышение тарифов для скорой медпомощи, стационарной и высокотехнологической помощи, клинико-диагностических услуг и реабилитации, что позволяет улучшить оснащение клиник, обновить медицинскую технику и привлечь специалистов для обучения.

"Порядка 20 специалистов обучились в институте психомоторной терапии в Париже для улучшения лечения, профилактики, диагностики детей с аутистическим спектром развития. Увеличено количество грантов для подготовки медицинских кадров. В том числе узких и дефицитных специальностей. Уже в этом году медицинский университет имени Асфендиярова впервые за 17 лет выпустил дипломированных врачей-педиатров".

Вместе с системой здравоохранения крупные реформы не обошли и сферы образования, экономики, правопорядка и другие. Причем многие изменения нашли поддержку у мирового сообщества, еще более укрепляя союз Казахстана с отдельными державами, а также способствуя укреплению статуса нашего государства, отмечает Лариса Павловец. Подтверждением тому служит председательство Казахстана сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, а вместе с тем и проведение их заседаний в столице Астане.

"Проведение мероприятий такого уровня и встреч такого масштаба демонстрируют нашу страну, в лице президента, как стабильного последовательного игрока и партнера. Это чрезвычайно важно. Надо сказать, данные встречи это не только рукопожатия и обмен информацией, но и приток инвестиций в Казахстан, а также укрепление статуса нашей страны на международной арене. В очередной раз это позволяет продемонстрировать открытость нашего государства, при этом обозначая национальные ценности".

Не менее важное значение демонстрирует и программа поездок Касым-Жомарта Токаева, отмечает экс-депутат. Причем, как внутри страны, так и за ее пределами. Эти визиты подтверждают растущий авторитет Казахстана на мировой арене как открытой, миролюбивой и надежной страны-партнера. Что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии бизнеса, экономики и приносит выгоды каждому гражданину.