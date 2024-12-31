Какими культурными событиями запомнится казахстанцам уходящий 2024 год, читайте в материале BaigeNews.kz.

В топ-10 несомненно войдут V Всемирные Игры кочевников в Астане. Их проводили для популяризации этнических видов спорта и культурного наследия кочевых народов Центральной Азии.

В церемонии открытия игр приняли участие Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, около трёх тысяч артистов, включая подведомственные организации МКИ и областные творческие коллективы. В рамках Всемирных Игр кочевников организованы концерт с участием звезд казахстанской эстрады, парад спортивных делегаций, а также конные скачки, соревнования по национальным видам борьбы, традиционным интеллектуальным играм, боевым искусствам, стрельбе из лука и народным играм.

III Международный фестиваль Comic Con Astana

Это самый масштабный и популярный в Центральной Азии гик-фестиваль, посвящённый индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры, который прошел 25-28 июля в Международном выставочном центре EXPO в Астане. В фестивале приняли участие голливудские знаменитости, международные студии, продюсеры, популярные блогеры и профессиональные косплей-артисты.

Ещё одно знаменательное событие - привлечение казахстанским павильоном около 98 тысяч посетителей на 60-й Венецианской биеннале искусств "Иностранцы повсюду", в которой приняли участие художники из 90 стран.

Национальный павильон Казахстана был представлен на престижной выставке при поддержке МКИ. Посетители выставки смогли увидеть экспозицию проекта "‎Jerūiyq: взгляд за горизонт".

Глава МКИ Аида Балаева торжественно вручила специальную Президентскую литературную премию 75 молодым деятелям литературы и искусства в Алматы.

Министр вручила стипендии писателям, поэтам, литературоведам, драматургам, публицистам, актёрам театра, кино и балета, ремесленникам. В рамках церемонии Аида Балаева подчеркнула, что Глава государства уделяет особое внимание развитию и поддержке сферы культуры.

Состоялась также торжественная церемония вручения первой народной премии для эстрадных исполнителей "Әгугай" на площадке Дворца республики в Алматы.

На церемонию были приглашены 130 исполнителей, продюсеров и представителей сферы искусства. Победители определены путём голосования граждан за отечественные песни, транслируемые на телеканале "Первый канал Евразия". Премии были удостоены как состоявшиеся звёзды эстрады, так и молодые команды и коллективы.

Запуск информационно-просветительской платформы Qazaq Culture, направленной на привлечение внимания мирового сообщества к культурному наследию и разнообразию Казахстана, тоже войдёт в историю.

Масштабный проект охватывает шесть официальных языков ООН, а также казахский и турецкий. На информационном портале освещаются все культурные новости страны и мира, а также представлены публикации уникального архивного фонда Казахстана. Раздел "Культура Казахстана через призму искусственного интеллекта" даёт зрителям уникальную возможность исследовать различные регионы Казахстана и их достопримечательности благодаря виртуальным 3D-турам. Также на сайте представлена Единая билетная система для всех объектов культуры, где граждане могут приобрести билеты без дорогостоящих посредников.

Победа отечественного фильма ужасов Claustro на Бостонском кинофестивале научной фантастики в номинации "Лучший фильм".

Картину снимали на площадках "Казахфильма" Qara Studios, в пейзажах фигурирует Капчагайское водохранилище. Режиссёр фильма Олжас Баялбаев подчеркнул, что в последние пару лет казахстанское кино переходит от бесконечных комедий к драмам, триллерам и хоррору.

Выход в 2024 году фильмов "Головоломка 2", "Моана 2" и "Муфаса: Король Лев" кинокомпании Disney в казахстанском кинопрокате на казахском языке. Дубляж был произведен на казахстанской студии Movie Dalen под контролем компании Disney. Особенность дубляжа заключается в том, что фильмы были впервые переведены на казахский язык за счёт средств кинокомпании Disney.

Подписание АО "Казахфильм" меморандума с международной компанией профессиональных каскадёров Nomad Stunts, которое стало важным шагом в развитии кинематографической индустрии Казахстана и международного кинематографа.

Меморандум способствует популяризация казахстанского кино, привлечению иностранных проектов, продвижению АО "Казахфильм" на зарубежных проектах.

Составлен рейтинг отечественных фильмов, которые собрали большие суммы в прокате в казахстанских кинотеатрах: хоррор "Дәстүр" - около 1,8 млрд тенге, фильм "Заманback" - более 1 млрд тенге, комедия "Брат или брак 3" - 1 млрд тенге, комедия "Қазақша Бизнес Бразилияда" - 795 млн тенге, фильм "Шекер: соңғы мүмкіндік" - более 461 млн тенге, комедия "Кеттік бәрін таста" - 406 млн тенге, фильм "Нурикамал" - 83,1 млн тенге.