Итоги 2024: Цифровизация, ИИ и языковая модель KazLLM
Главные цифры в сфере развития информационных технологий.
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Сегодня, 08:00Сегодня, 08:00
30Фото: BaigeNews.kz
Казахстан уверенно входит в десятку лидеров по индексу онлайн-услуг. В рейтинге по цифровизации наша страна занимает 24 место среди 193 государств. Анализируя несколько последних лет, становится ясно, что именно в 2024-м IT-сектор получил новый импульс развития. Речь идет уже не просто об "Электронном правительстве". Постепенно расширяется влияние сервисов биометрии и QR-кодов. Параллельно ведется разработка искусственного интеллекта. А по поручению Президента – собственной языковой модели KazLLM. О цифровой трансформации в процессе, смотрите в обзоре BaigeNews.kz.
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