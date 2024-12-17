Казахстан уверенно входит в десятку лидеров по индексу онлайн-услуг. В рейтинге по цифровизации наша страна занимает 24 место среди 193 государств. Анализируя несколько последних лет, становится ясно, что именно в 2024-м IT-сектор получил новый импульс развития. Речь идет уже не просто об "Электронном правительстве". Постепенно расширяется влияние сервисов биометрии и QR-кодов. Параллельно ведется разработка искусственного интеллекта. А по поручению Президента – собственной языковой модели KazLLM. О цифровой трансформации в процессе, смотрите в обзоре BaigeNews.kz.