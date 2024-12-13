Проведение 5-х Всемирных игр кочевников в Астане привлекло в Казахстан дополнительных туристов. Спортивные состязания объединили 2700 участников из 89 стран. А те, кто решил просто приехать и познакомиться с местной культурой были приятно удивлены природными красотами и футуристичной столичной архитектурой. Разумеется, оказавшись в нашей стране, зарубежные гости выезжают в другие регионы. В Алматинской области популярностью среди туристов пользуются государственные национальные природные парки региона "Іле-Алатау", "Көлсай көлдері" и "Шарын". А в Акмолинской – курортная зона Бурабай. Подробности того как развивалась сфера туризма в 2024 году смотрите в обзоре BaigeNews.kz.