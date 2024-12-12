Итоги 2024: Каких рекордов достиг Казахстан в сельском хозяйстве
Подробнее о главных показателях отрасли смотрите в специальном репортаже.
Сегодня, 09:57
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Сегодня, 09:57Сегодня, 09:57
247Фото: BaigeNews.kz
Уходящий год запомнился казахстанцам многими важными государственными и международными событиями. Но и в повседневной жизни тоже есть большие достижения. К примеру, в сельском хозяйстве. За год поголовье крупного рогатого скота выросло на 120,5%. До 3 миллионов тонн увеличились объемы производства молока. А куриные яйца показали рост до 3 миллиардов 700 миллионов штук. Аграрии собрали рекордный урожай зерна – намолочено 26,7 миллионов тонн. Чем жила агропромышленная отрасль страны, и каких еще рекордов достигла, смотрите подробнее в обзоре BaigeNews.kz.