Уходящий год запомнился казахстанцам многими важными государственными и международными событиями. Но и в повседневной жизни тоже есть большие достижения. К примеру, в сельском хозяйстве. За год поголовье крупного рогатого скота выросло на 120,5%. До 3 миллионов тонн увеличились объемы производства молока. А куриные яйца показали рост до 3 миллиардов 700 миллионов штук. Аграрии собрали рекордный урожай зерна – намолочено 26,7 миллионов тонн. Чем жила агропромышленная отрасль страны, и каких еще рекордов достигла, смотрите подробнее в обзоре BaigeNews.kz.