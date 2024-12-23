Итоги 2024: Какие результаты показала промышленность Казахстана
Обзор главных событий в отрасли.
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Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
92Фото: BaigeNews.kz
Уходящий 2024-й стал успешным для промышленного кластера. Обрабатывающий сектор вырос сразу по нескольким направлениям, например, в машиностроении и химической промышленности. Новые работы по геологоразведке обнаружили 60 перспективных участков, на которых по прогнозам имеются запасы благородных, цветных и черных металлов. На государственный учет в этом году поставили 17 месторождений, содержащих минеральные запасы. Подробнее о главных достижениях в этих отраслях узнаете из обзора BaigeNews.kz.
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