Уходящий 2024-й стал успешным для промышленного кластера. Обрабатывающий сектор вырос сразу по нескольким направлениям, например, в машиностроении и химической промышленности. Новые работы по геологоразведке обнаружили 60 перспективных участков, на которых по прогнозам имеются запасы благородных, цветных и черных металлов. На государственный учет в этом году поставили 17 месторождений, содержащих минеральные запасы. Подробнее о главных достижениях в этих отраслях узнаете из обзора BaigeNews.kz.