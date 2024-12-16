В Министерстве энергетики страны продолжают подводить итоги уходящего 2024 года. В ведомстве отмечают, что в 2024 году Казахстан продолжает активно развивать свою энергетическую инфраструктуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

По данным ведомства, в этом году был включен в сеть первый энергоблок мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1. К концу года планируется ввести еще 65 МВт на Атырауской ТЭЦ и 130 МВт на ГРЭС Топар в 2025 году.

"За счет реконструкции и расширения действующих электрических станций планируется ввести дополнительно 5,6 ГВт мощности. В 2024 году Министерство заключило 13 инвестиционных соглашений с общей мощностью 1,4 ГВт. Среди проектов — строительство блока №7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт, котлоагрегат и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3, а также расширение парогазовой установки ТОО "Karabatan Utility Solution" с 310 МВт до 620 МВт", — говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что в прошлом году были определены планы по строительству новой генерации общей мощностью около 9 ГВт. Сейчас эти проекты находятся на разных стадиях реализации.

"В рамках аукционных торгов по отбору маневренной генерации планируется ввод 2,5 ГВт новых мощностей. Ведутся строительные работы по четырём крупным проектам парогазовых установок общей мощностью около 1,8 ГВт в Туркестанской, Кызылординской областях, области Ұлытау и в Алматы, с планируемыми сроками завершения в 2026 году. В августе 2024 года прошли аукционные торги общей мощностью 700 МВт, по итогам которых были определены четыре победителя на право реализации парогазовых установок в Жамбылской, Актюбинской и Атырауской областях. Сроки завершения этих проектов намечены на 2028 год", — отмечается в сообщении.

По данным Минэнерго, ожидаемый объем инвестиций до 2029 года составит более 8 трлн тенге. В рамках межправительственного соглашения ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 2 ГВт с участием стратегических инвесторов.

К примеру, в рамках подписанного межправительственного соглашения с Катаром планируется строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1100 МВт в Кызылординской области, со сроком завершения в 2029 году. Еще одно межправительственное соглашение с Россией нацелено на строительство новых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на базе угольной генерации в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию — 2028-2030 годы.

"На электрических станциях страны в 2024 году запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Завершен ремонт на 9 энергоблоках, 53 котлах и 39 турбинах. На заключительных стадиях ремонтные работы ведутся на 1 энергоблоке, 2 котлах и 6 турбинах. На электрических сетях РЭКов выполнен ремонт 20,7 км линий электропередачи, 422 подстанции и 4 тыс. трансформаторных подстанций. В сетях теплоснабжения в полном объеме выполнен ремонт и реконструкция 542 км запланированных на текущий год", — отчитались в ведомстве.

В Минэнерго отмечают, что благодаря своевременно проведенным работам удалось в целом организовано начать отопительный период и осуществлять его без крупных технологических нарушений.