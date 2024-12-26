Уходящий год богат на спортивные события. Были как громкие победы, так и разочарования. В казахстанском спорте появились новые имена, о ком-то наоборот перестали вспоминать. О главных спортивных событиях страны в 2024 году, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Возвращение Головкина в Казахстан

Год начался с назначения на пост президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина. Это стало для многих большой неожиданностью.

Головкин официально не объявлял о завершении спортивной карьеры, но и не боксировал. Последний поединое он провёл в 2022 году против японца Риоты Мураты. И, судя по всему, решил остановиться на карьере менеджера.

В новой должности GGG запомнился расширением международного сотрудничества. В сентябре он стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса.

Фото: НОК РК

Медаль в артистическом плавании

В этом году казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова достигли исторического успеха на чемпионате мира по водным видам спорта. Они завоевали золотую медаль в артистическом плавании в смешанном дуэте, что стало первой победой Казахстана в этой дисциплине.

Успех Эдуарда и Наргиз открывает новый этап в развитии артистического плавания в стране и вдохновляет молодежь стремиться к достижениям в этом виде спорта.

Фото: НОК РК

Назначение Черчесова

Назначение российского специалиста Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана по футболу произошло в начале июня. Пока успехов сборная под его руководством не добилась, и он сам запомнился скорее скандалами. Подробнее об этом ранее писал BaigeNews.kz.

Cборная Казахстана в этом году не выиграла ни одного матча, выступая в Лиге Наций. В 2025 году команда будет проходить отбор на чемпионат мира.

Национальная команда по итогам жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2026 года оказалась в группе J вместе с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Фото: КФФ

Олимпийские игры

Летние Олимпийские игры в Париже для казахстанской сборной стали седьмыми. На них наши спортсмены заняли 43 место в общекомандном зачете с одной золотой медалью, тремя серебряными и тремя бронзовыми.

Триумфатором команды стал Елдос Сметов. Ему удалось наконец-то взять олимпийское "золото". До этого в его копилке была бронза и серебро.

"Серебро" завоевали Нариман Курбанов в спортивной гимнастике и Демеу Жадраев в борьбе греко-римского стиля. Бронзу команде принесли боксерша Назым Кызайбай, стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

Большинство призеров Олимпиады от казахстанкой сборной – опытные и возрастные спортсмены. Их достижения скорее результат личной мотивации, амбиций и стараний. Молодых отличившихся спортсменов в Париже было в разы меньше.

Пока самой успешной для сборной Казахстана является Олимпиада в Рио. Наши соотечественники завоевали 17 наград (три золотых, пять серебряных и девять бронзовых).

Фото: НОК РК

Паралимпийские игры

В противоположность олимпийской сборной паралимпийцы Казахстана продолжают улучшать свои результаты. Сборная завершила Паралимпиаду в Париже с рекордным результатом.

"Золото" завоевали пауэрлифтер Давид Дегтярёв и дзюдоистка Акмарал Науатбек.

"Серебро" принесли команде - Еркин Габбасов (пулевая стрельба),Нурдаулет Жумагали (параплавание), Ергали Шамей (парадзюдо). Бронзовые призеры - Дастан Мукашбеков (легкая атлетика), Даяна Федосова (парадзюдо), Зарина Раифова (парадзюдо), Журкамырза Шукурбеков (парадзюдо).

Фото: НОК РК

Новый министр спорта

После Олимпиады в Париже новым министром туризма и спорта стал Ербол Мырзабосынов. Для большинства болельщиков его фигура нова, хотя в системе министерства он уже больше года. До этого он занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры.

Пока ведомство при новом министре запомнилось публичным обращением к федерации футбола из-за шутки Черчесова (хотя по регламенту УЕФА и ФИФА власти не могут вмешиваться в работу футбольных федераций) и назначением новых руководителей областных управлений спорта.

Но большая проверка нового министра ждет на Зимних Азиатских играх в Китае, а также на Зимней Олимпиаде в 2026 году в Италии.

Фото: Пресс-служба премьер-министра РК

Всемирные игры кочевников

Впервые в Казахстане в этом году прошли Всемирные игры кочевников. На них приехало около 2,5 тысячи спортсменов из 89 стран.

В общем зачете Казахстан был на первом месте с 43 золотыми медалями. В копилке сборной 32 серебряные, 37 бронзовых наград.

В первенстве приняли участие спортсмены из стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки и даже из Австралии. Открытие Игр освещали помимо отечественных 19 зарубежных телеканалов.

Идея игр кочевников в том, чтобы популяризировать национальные виды спорта за рубежом. И, конечно, одним из основных мотивов в проведении Всемирных игр стало привлечение дополнительного интереса к нашей стране и последующее развитие туризма.

Фото: BaigeNews.kz

Успех Шавката Рахмонова

Одна из главных звезд казахстанского спорта сейчас – Шавкат Рахмонов. Несмотря на свою сдержанность и даже местами скромность, Рахмонов становится с каждым годом популярнее в США. Завоевать успех в Америке и UFC ему позволили только спортивные результаты. Он не разбрасывается громкими заявлениями, предпочитая показывать спортивное превосходство в клетке. Не помешало ему покорить США и незнание английского языка.

А в этом году Рахмонов получил титульный бой с ирландцем Иэн Гэрри. Изначально казахстанец должен был выступить против Белала Мухаммаде из США. Однако американец снялся с поединка из-за инфекционного заболевания кости стопы.

В итоге Рахмонову удалось выиграть бой, пусть и решением судей. Теперь следующим его соперником должен стать чемпион дивизиона - Белал Мухаммад. Получится ли ему одержать победу над топовым соперником? Об этом узнаем в 2025 году.

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Теннис

Елена Рыбакина, наряду с Шавкатом Рахмоновым, является одной из главных звезд казахстанского спорта.

Выступлениями в составе сборной она болельщиков в этом году радовала не часто. Большие ожидания были от нее на Олимпиаде в Париже, но выступить у Елены там, к сожалению, не получилось. В WTA в этом году у нее тоже все складывалось не гладко. Елена начала сезон хорошо, завоевав три титула WTA 500 в Брисбане, Абу-Даби и Штугарте. Однако вторую половину сезона почти не выступала.

Она сменила тренера и теперь планирует в новом сезоне стать первой ракеткой мира. 2024 она завершила на шестом месте в рейтинге WTA.