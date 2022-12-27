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В правительстве подвели итоги 2022 года
2022 год- знаковый для Казахстана год. Страна вступила в новый период политического развития и экономической трансформации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
За развитием образования, здравоохранения, да и всей социальной сферы в любом уважающем себя государстве принято следить с особым вниманием, так как именно по темпам открытия новых школ, больниц, культурных и других общественных объектов, повышения доходов и социальных выплат можно судить об эффективности государственного управления.
В Казахстане эти направления также находятся в фокусе внимания правительства, о чём свидетельствуют статистические данные и запуск тех или иных социальных объектов, программ развития или мер поддержки.
Предлагаем ознакомиться с результатами работы, проделанной в социальной сфере республики в уходящем году.
Образование
С начала года в республике было открыто 453 детских сада на 37,7 тысяч мест, в результате чего охват детей от трёх до шести лет дошкольным образованием достиг 98,4%.
По состоянию на десятое декабря свои двери также распахнула 201 новая школа на 106 тысяч ученических мест.
В этом году по поручению президента принят национальный проект "Комфортная школа". В рамках него до 2025 года планируется построить более 400 школ абсолютно нового формата на 842 тысячи мест, которые будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими, системами видеонаблюдения и звукового оповещения, индивидуальными шкафчиками для детей и т.д.
Такие школы будут строиться по единому стандарту. В них будут предусмотрены условия для детей с особыми образовательными потребностями.
За счет нацпроекта планируется устранить нехватку ученических мест, ликвидировать аварийные и трехсменные школы. Параллельно с этим продолжится работа по подготовке и повышению квалификации учителей. Ожидается, что в целом к 2026 году будет выпущено порядка 100 тысяч специалистов.
Здравоохранение
В этом году открыты 87 новых объектов первичной медико-санитарной помощи, среди которых четыре поликлиники, пять центров первичной медико-санитарной помощи, 24 врачебные амбулатории, 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 43 медицинских пункта. Большая часть этих объектов была открыта в сельской местности. При этом заработали два новых стационара в Мангистауской области, 72 аптечных пункта на базе медорганизаций и 161 аптека на селе.
Вместе с тем были внедрены профилактические осмотры для сельских жителей, запущен пилотный проект по проведению скрининга новорождённых на 49 наследственных заболеваний, расширены пакеты профосмотров детского населения и возобновлена работа медпоездов "Жәрдем" и "Саламатты Қазақстан", которые посетили 147 станций и оказали медицинскую помощь более 77 тысячам жителей отдалённых населенных пунктов.
В целом по стране службой скорой помощи обслужено около четырёх миллионов вызовов, медицинской авиацией осуществлено более одной тысячи вылетов, в стационарах пролечено порядка 1,5 миллиона больных, проведено свыше 350 тысяч операций и принято порядка 200 тысяч родов.
Кроме того, за счет государства оказано более 18 тысяч сложных медицинских услуг (80 видов) и более одного миллиона дорогостоящих медуслуг. В Центре Гамма-нож и ядерной медицины проведено более 300 высокотехнологичных операций, пролечено порядка 400 пациентов. В результате общая смертность населения по сравнению с прошлым годом снизилась на 28%, материнская – в три с половиной раза. При этом отмечается снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения почти на 32%, рака – на 9%, травм – на 4%, органов дыхания – на 33%, туберкулёза – на 17%.
По поручению главы государства в текущем году также был утверждён новый национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого до 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц.
Вместе с тем в 2023 году начнется реализация трехлетнего комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Повышение доходов граждан
В этом направлении правительством реализуются специальные меры поддержки, а также разработана еще одна новая программа.
Так, в текущем году была повышена заработная плата более трем миллионам человек, в том числе врачам на 30%, учителям – на 25%, другим работникам бюджетной сферы – на 20%, производственному персоналу – на 10-50%. Кроме того, в рамках программы было создано 583 тысячи новых рабочих мест, хотя изначально планировалось создать 444 тысячи, то есть рост здесь дополнительно составил 31%.
Вместе с тем в нынешнем году была в два раза увеличена заработная плата ученых и выделено более 1000 грантов на поддержку и поощрение молодых специалистов научной сферы. Талантливым ученым (до 35 лет включительно) также ежегодно предоставляется 50 государственных научных стипендий, а в 2023 году планируется продолжить увеличение размера стипендий студентов.
Учитывая, что в сёлах Казахстана проживает порядка 40% от общего числа жителей, по поручению главы государства в ближайшие пять лет будет выделен один триллион тенге на проект по увеличению доходов сельчан за счет расширения доступа к микрокредитованию.
Проект был успешно апробирован в Жамбылской области, теперь же будет проводиться работа по его масштабированию на все регионы страны, чтобы охватить более одного миллиона сельчан. Ожидается, что в результате половина всех частных домохозяйств будет вовлечена в сельскохозяйственную кооперацию, а также появится порядка 350 тысяч новых рабочих мест. Уже в следующем году на эти цели предусмотрено 70 миллиардов тенге.
Социальные обязательства государства и обеспечение занятости
Выше речь шла о программах и мерах развития, но при этом государство продолжает в полном объеме выполнять и все свои социальные обязательства. Так, численность пенсионеров на сегодняшний день составляет порядка 2,2 миллиона человек, а получателей государственных пособий – 1,8 миллиона. В текущем году адресная социальная помощь была назначена более 140 тысячам семей или свыше 724 тысячам человек (в том числе 465,5 тысячам детей и 61 тысячам многодетных семей). Гарантированный социальный пакет назначен свыше 378 тысячам детям дошкольного и школьного возрастов. Ожидается, что в следующем году 4,4 миллиона человек получат увеличенные соцвыплаты на 4,6 триллиона тенге.
В этом направлении также проводится работа по внедрению "Цифровой карты семьи", которая станет основой системы упреждения социальных рисков казахстанских семей через предоставление установленных социальных госгарантий в проактивном формате. В рамках его пилотной реализации с первого сентября 2022 года социальные выплаты уже были назначены 26 тысячам гражданам.
Кроме того, по поручению президента РК срок оплачиваемого декретного отпуска по уходу за ребёнком в стране будет увеличен до полутора лет. Размер выплаты на сегодня составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно. Гражданам республики после рождения ребенка в автоматическом режиме поступает и единовременное пособие: 38 МРП на первого, второго и третьего (более 110 тысяч тенге) и свыше 63 МРП (более 150 тысяч тенге) на четвёртого.
Государство также на постоянной основе реализует и совершенствует меры содействия занятости граждан. В текущем году в рамках этой работы трудоустроено более 900 тысяч человек, в том числе 250 тысяч из числа молодежи. В 2023 году планируется трудоустроить порядка одного миллиона человек.
Несмотря на внешнеэкономические шоки, внутренние потрясения и другие трудности уходящего года, правительство продолжает планомерно развивать социальную сферу. Да, скорость преобразований, улучшения гражданской инфраструктуры и ввода новых объектов может быть еще выше, но нужно принимать во внимание многочисленные факторы, влияющие на государство, в том числе и внешние. Важнее всего здесь то, что даже в сложные годы поступательная работа по повышению качества жизни граждан не останавливается.
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