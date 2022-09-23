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inform.kz Вчера, 15:55
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Фото: inform.kz

Итальянцы построят ветровую электростанцию в Астане

Ветровую электростанцию планируют построить в Астане за счёт иностранных инвесторов. Об этом аким столицы сообщил в своём Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос обсуждают совместно с представителями итальянской нефтегазовой компании ENI (ТОО "Arm Wind") и министерством энергетики РК.

"На первом этапе мощность ветровой электростанции составит 50 мегаватт, с дальнейшей возможностью увеличения до более 100 мегаватт. Данный проект в сфере возобновляемых источников энергии позволит создать дополнительный существенный объём электроэнергии, тем самым обеспечит электроэнергией будущие районы застроек", - написал Кульгинов.

Сумма привлекаемых иностранных частных инвестиций - почти 50 миллиардов тенге. 

На данный момент ведётся разработка ТЭО.

Напомним, Глава государства обозначил особую важность расширения сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По его поручению, к 2030 году доля "зеленых" технологий в стране должна увеличиться до 15 процентов.

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#зеленая энергетика #Астана #акимат
Журналист
Вчера, 15:55
340
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