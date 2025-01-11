Итальянская радиостанция Radiobresciasette объявила о запуске серии специальных выпусков, приуроченных к восьмилетию участия Димаша Кудайбергена в китайском конкурсе "I’m Singer", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Начиная с 19 января 2025 года, каждое воскресенье в 11:00 по местному времени, в рамках программы "Dove e quando" (“Где и когда”) ведущая Донателла Вальгонио, вместе с участием поклонников Димаша, Dears, будет вспоминать этапы конкурса. Каждый выпуск будет посвящён одному из 14 раундов, где Димаш исполнил песни на шести языках: французском, английском, итальянском, китайском, русском и казахском.

Слушателей ждут не только записи выступлений, но и эксклюзивные подробности из закулисья: как шла подготовка к каждому выступлению, малоизвестные факты о процессе создания номеров и другие подробности.

Послушать программу можно онлайн на сайте радиостанции.