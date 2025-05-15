Итальянские инвесторы построят завод кормовых дрожжей в СКО, передаёт BaigeNews.kz.

Завод на территории СЭЗ "Qyzyljar" строит компания Prosol Spa. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов провёл встречу с председателем совета директоров Prosol Spa Адальберто Виллой и исполнительным директором Даниэле Бонвичини. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Фото: акимат СКО

В проект будет инвестировано три миллиарда тенге. Запуск нового предприятия запланирован на 2026 год. Производительность составит 3000 тонн кормовых дрожжей год, будет создано 40 новых рабочих мест.