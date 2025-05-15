Итальянские инвесторы построят завод кормовых дрожжей в СКО
Запуск нового предприятия запланирован на 2026 год.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Итальянские инвесторы построят завод кормовых дрожжей в СКО, передаёт BaigeNews.kz.
Завод на территории СЭЗ "Qyzyljar" строит компания Prosol Spa. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов провёл встречу с председателем совета директоров Prosol Spa Адальберто Виллой и исполнительным директором Даниэле Бонвичини. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
Фото: акимат СКО
В проект будет инвестировано три миллиарда тенге. Запуск нового предприятия запланирован на 2026 год. Производительность составит 3000 тонн кормовых дрожжей год, будет создано 40 новых рабочих мест.
"Кормовые дрожжи, производимые на заводе, будут способствовать повышению продуктивности сельскохозяйственных животных. Это важно, учитывая активное развитие молочного и мясного животноводства в регионе", – отметил аким СКО.