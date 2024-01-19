Сернокислотный завод в Туркестанской области построит итальянская компания

В рамках инвестиционного круглого стола "Казахстан-Италия" в Риме подписан ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Это соглашение между АО "Самрук-Казына" и Balestra, определяющее условия и сроки реализации проекта по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тысяч тонн в год в селе Тайконыр Сузакского района Туркестанской области.

"Данный завод будет снабжать серной кислотой предприятия группы компаний "Казатомпром", — сообщил глава "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

Нацхолдинг "Байтерек" подписал рамочное соглашение с SACE об установлении лимита по страхованию сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики.

АО "Самрук-Энерго" и Ansaldo Energia SpA подписали соглашение о сотрудничестве по реконструкции Алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт.

Меморандум о сотрудничестве заключили НПП "Атамекен" и Confiindustria. Документ направлен на поддержку итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии, а также укрепление экономических и торговых отношений между бизнесом двух стран.