Итальянку выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Фото: ДП Костанайской области

В Костанае полицейские установили гражданку Италии с двойным гражданством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

"В октябре 2022 года сотрудниками миграционной службы на территории областного центра установлена гражданка Италии, которая с 2017 года нарушала законодательство в сфере гражданства", — сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.



Она, будучи гражданкой Казахстана, не сообщила в установленные сроки о факте получения иностранного гражданства. 4 ноября решением суда Костаная гражданка Италии привлечена к административной ответственности с наложением взыскания в виде выдворения за пределы РК.

Граждане РК обязаны в течении 30 календарных дней с момента приобретения гражданства иного государства уведомлять об этом органы внутренних дел либо заграничные учреждения Казахстана.

За 10 месяцев 2022 года за аналогичные правонарушения к административной ответственности привлечено 56 граждан, из которых 12 выдворены за пределы РК с запретом на пять лет въезжать в Казахстан.