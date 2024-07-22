Итальянец рассказал, почему решил поселиться в Шымкенте

Итальянец Пьетро Тальявини рассказал, почему выбрал Шымкент для открытия своего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Он впервые посетил Казахстан 12 лет назад, когда работал в компании по производству питьевой воды. Спустя несколько лет, находясь уже в другой стране, решил кардинально изменить свою жизнь и открыть бизнес в Шымкенте.

"Моей первой миссией стал импорт итальянских продуктов в Казахстан, чтобы жители страны узнали больше о настоящем итальянском качестве. В основном это продукты и техника. Ни для кого не секрет, что фактически все без исключения любят итальянскую кухню", – рассказал Пьетро Тальявини.

По его словам, зарубежных инвесторов в Казахстане привлекают льготы в виде сниженных налоговых ставок и упрощённых процедур для иностранных компаний, свободные сегменты рынка и отсутствие жёсткой конкуренции.

"Я был в Алматы, Астане, Кокшетау, Усть-Каменогорске. Но большие возможности я увидел именно в Шымкенте! Здесь мало итальянских бизнесменов, потому сегмент не заполнен. Я решил открыть маркет одновременно здесь и в Италии, чтобы европейцы тоже знали о том, что Шымкент – это город с большими возможностями", – сказал Пьетро Тальявини.

По данным департамента полиции Шымкента, в городе проживают почти 30 тысяч иностранцев, из них 27944 – из стран СНГ и 1814 – из дальнего зарубежья.