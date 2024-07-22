Итальянец рассказал, почему решил поселиться в Шымкенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Итальянец Пьетро Тальявини рассказал, почему выбрал Шымкент для открытия своего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Он впервые посетил Казахстан 12 лет назад, когда работал в компании по производству питьевой воды. Спустя несколько лет, находясь уже в другой стране, решил кардинально изменить свою жизнь и открыть бизнес в Шымкенте.
"Моей первой миссией стал импорт итальянских продуктов в Казахстан, чтобы жители страны узнали больше о настоящем итальянском качестве. В основном это продукты и техника. Ни для кого не секрет, что фактически все без исключения любят итальянскую кухню", – рассказал Пьетро Тальявини.
По его словам, зарубежных инвесторов в Казахстане привлекают льготы в виде сниженных налоговых ставок и упрощённых процедур для иностранных компаний, свободные сегменты рынка и отсутствие жёсткой конкуренции.
"Я был в Алматы, Астане, Кокшетау, Усть-Каменогорске. Но большие возможности я увидел именно в Шымкенте! Здесь мало итальянских бизнесменов, потому сегмент не заполнен. Я решил открыть маркет одновременно здесь и в Италии, чтобы европейцы тоже знали о том, что Шымкент – это город с большими возможностями", – сказал Пьетро Тальявини.
По данным департамента полиции Шымкента, в городе проживают почти 30 тысяч иностранцев, из них 27944 – из стран СНГ и 1814 – из дальнего зарубежья.
Самое читаемое
- Житель Актобе познакомился с мошенником на вокзале и стал обладателем чужого кредита
- Угрожавший Алимханулы боксёр лишился титула
- 20-летнего парня осудили за изнасилование падчерицы в Павлодаре
- Чемпион из Казахстана улетел в нокаут от узбекистанца в первом раунде титульного боя
- 12-летний мальчик спас трех тонущих женщин на Иссык-Куле