Итальянец не позволил шпажисту Эльмиру Алимжанову пройти в четвертьфинал Олимпиады
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
122Фото: Владислав Семенов/olympic.kz
Казахстанский шпажист Эльмир Алимжанов не смог пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На пути к олимпийским наградам его остановил Федерико Висмара, представляющий Италию.
Поединок завершился победой итальянца в овертайме, так как основное время завершилось вничью. Висмара в раунде до одного укола оказался точнее.
Добавим, что ранее в 1/4 финала вышел казахстанец Руслан Курбанов.
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