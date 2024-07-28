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Итальянец не позволил шпажисту Эльмиру Алимжанову пройти в четвертьфинал Олимпиады

Сегодня, 19:25
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Владислав Семенов/olympic.kz Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: Владислав Семенов/olympic.kz

Казахстанский шпажист Эльмир Алимжанов не смог пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На пути к олимпийским наградам его остановил Федерико Висмара, представляющий Италию.

Поединок завершился победой итальянца в овертайме, так как основное время завершилось вничью. Висмара в раунде до одного укола оказался точнее.

Добавим, что ранее в 1/4 финала вышел казахстанец Руслан Курбанов.
 

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