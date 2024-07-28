Итальянец не позволил шпажисту Эльмиру Алимжанову пройти в четвертьфинал Олимпиады

Казахстанский шпажист Эльмир Алимжанов не смог пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На пути к олимпийским наградам его остановил Федерико Висмара, представляющий Италию.

Поединок завершился победой итальянца в овертайме, так как основное время завершилось вничью. Висмара в раунде до одного укола оказался точнее.

Добавим, что ранее в 1/4 финала вышел казахстанец Руслан Курбанов.

