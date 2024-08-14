Италия, Турция, Кыргызстан: алматинские пенсионеры покоряют международные конкурсы
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В Алматы для социализации людей пенсионного возраста в активную культурную, творческую, спортивную и деловую жизнь, увеличения продолжительности их физического и ментального здоровья работают Центры активного долголетия, передаёт BaigeNews.
В Центре проходят занятия йоги, айкуне, скандинавской ходьбы и ЛФК. Пенсионеры могут обратиться за консультацией к врачам-геронтологам, психологам-кенезиологам, юристам. Услугополучатели также посещают уроки танцев, вокала, казахского и английского языков, шахмат, тогызкумалак, ИЗО, хэндмейд, IT-грамотности, гарден-терапии, техники укрепления памяти и др.
Создание Центров позволило расширить гражданам пожилого возраста возможности активно участвовать в различных сферах жизни общества, улучшить самочувствие и качество их жизни.
За первую половину лета Центром активного долголетия организован и проведен ряд значительных мероприятий, творческие коллективы Центра стали победителями международных конкурсов и фестивалей.
Так, танцевальный ансамбль Dancing Queens принял участие в международном танцевальном конкурсе Astana smart dance и получил Гран-при в Астане.
Группа возрастных моделей "Алматы әжелері" заняла 1-е место на международном этно-фестивале в Кыргызстане. Яркие наряды в стиле этно, дефиле женщин элегантного возраста, национальные украшения, продемонстрированные алматинскими бабушками, вызвали восторг и восхищение у зрителей. В этом году группе исполнился один год. За это время "Алматы әжелері" провели 26 выступлений. Возрастные модели участвовали в международной неделе моды в Италии, принимали участие в этнофестивале в Турции.
Ансамбль "Айналайын асыл әже" получил Гран-при на международном фестивале искусств в Ташкенте.
Как попасть в Центр активного долголетия Алматы
Обратиться в КГУ "Центр активного долголетия города Алматы" и его отделения может каждый пенсионер города Алматы (61+ женщины и 63+ мужчины). При себе необходимо иметь удостоверение личности и пенсионное удостоверение. Запись, занятия и консультации проводятся по нижеуказанным адресам:
- Городской ЦАД: ул. Мауленова, 46а.
- Отделение КГУ ЦАД Медеуский район: ул. Толе би, 24 б.
- Отделение КГУ ЦАД Бостандыкский район: пр. Сейфуллина, 597.
- Отделение КГУ ЦАД Балуан Шолак, Бостандыкский район: пр.Абая, 44.
Кроме того, всего в Алматы 15 центров активного долголетия, с отделениями, из них 11 районных центров активного долголетия на базе неправительственных организаций посредством государственного социального заказа.
Районные Центры активного долголетия:
Алмалинского района: ул. Желтоксан, 29.
Ауэзовского района: мкр. Тастак-1, дом 3.
Ауэзовского района: Аманжол, 12а.
Алатауского района: Атлетдеревня, Мкр Нуркент-5, корпус 22.
Бостандыкского района: ул. Шукенова, 66а.
Жетысуйского района: мкр. Айнабулак-2, 32/2.
Жетысуского район: мкр. Кемел, Есім хан, 127 а.
Медеуского района: ул. Жангельдина, 31.
Медеуского района: мкр. Думан, ул.Болашак, 12.
Наурызбайского района: мкр. Калкаман-2, ул.Ашимова, 299.
Турксибского района: ул. Поддубного, 65.
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