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Италия сенсационно проиграла Швейцарии и покинула Евро-2024

Сегодня, 00:12
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REUTERS/Annegret Hilse Сегодня, 00:12
Сегодня, 00:12
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Сборная Швейцарии одержала победу над национальной командой Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине, завершилась со счетом 2:0. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса.

Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер. Жёлтые карточки в этом поединке были показаны только итальянским игрокам — Николо Барелле, Стефану Эль-Шаарави и Джанлуке Манчини. Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

На групповом этапе европейского первенства Швейцария одержала одну победу — над Венгрией со счетом 2:0 в первом туре. Следом швейцарская команда дважды сыграла вничью — с Шотландией и Германией. 

Ранее Италия в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией со счётом 2:1, проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией.

Напомним, сенсацией завершился матч сборной Грузии против Португалии. Стоит отметить, что команда Грузии впервые участвует в финальной стадии Евро.

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