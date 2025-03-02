Правительство Италии скоро представит комплекс мер стоимостью около 3 млрд евро, чтобы помочь семьям и предприятиям справиться с высокими расходами на электроэнергию, а правительство, как ожидается, примет законопроект, разрешающий снова использовать ядерную энергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Eadaily.

"Мы выделили 2 млрд евро на поддержку семей и еще 1 млрд евро для бизнеса", — заявил вице-премьер Маттео Сальвини в радиоинтервью.

"Мы надеемся, что в ближайшие три месяца будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной, что ослабит давление на энергетические рынки", — добавил Сальвини.

Как сообщает Reuters, на газовом хабе TTF в Амстердаме, где устанавливаются справочные цены на энергоносители в Европе, котировки фьючерсов на природный газ в четверг торговались на уровне около 44 евро за МВт·ч, что значительно ниже уровня августа 2022 года, когда котировки природного газа превышали 300 евро за МВт·ч.