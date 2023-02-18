"Итак, поехали" — предвыборную агитацию начали в парти BAITAQ

Фото: BAITAQ

В парти BAITAQ сообщили о старте предвыборной агитации, передаёт BaigeNews.kz.

"Итак, поехали! Отныне слово предоставляется всем здравомыслящим гражданам РК! Чистая вода и воздух, чистая земля, чистые человеческие отношения, чистая политика – основная позиция партии “Байтак”!Каждый день наши ряды пополняют ответственные казахстанцы! Они верят в нас. Ведь партия "Байтак" — это новая партия "Справедливого Казахстана", — говорится в обращении, опубликованном на официальном Telegram-канале партии.

Напомним, сегодня в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Заработали предвыборные штабы партий.

Агитация продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины. Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 19 марта.