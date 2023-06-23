IT, архитектура, мода: какие ещё сферы отнесли к креативной деятельности в стране

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В Казахстане утвердили 43 основных вида экономической деятельности, относящиеся к креативным индустриям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и спорта.

Так, в список вошли виды деятельности по таким направлениям, как ювелирное дело, IT и разработка игр, культурное наследие, телевизионные программы, фотография и дизайн, архитектура и мода, музыка, кино и анимация, а также некоторые культурно-досуговые учреждения.

К слову, критерии были максимально упрощены и приведены в соответствие с международными рекомендациями.

"Благодаря совместной работе министерства с креативным сообществом и государственными органами, в Казахстане впервые была создана правовая основа для поддержки креативных индустрий, как финансово, так и не финансово. Процесс занял определенное время из-за новизны отрасли и отсутствия единых критериев даже на международном уровне. Конкретные меры господдержки будут представлены на рассмотрение правительства уже в этом году, после тщательного изучения ситуации в отрасли", - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Таким образом, креативные индустрии стали сектором экономики, на который могут распространяться меры господдержки частного предпринимательства.

Напомним, ранее правительство утвердило критерии, по которым частные предприниматели будут считаться субъектами креативных индустрий.