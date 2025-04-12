Жертвой очередного киберпреступления стал житель города Акколь Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"В конце января потерпевшему позвонили неизвестные, которые представились менеджерами компании сотовой связи и под предлогом замены сим-карты, вынудили акмолинца оформить крупный денежный кредит. Поверив аферистам, мужчина дал свое согласие и в результате ряда мошеннических действий, на его имя было оформлено два кредита на общую сумму три миллиона тенге. Продолжая действовать по инструкции злоумышленников, заявитель перечислил эти деньги на два счета, принадлежащие третьим лицам. Лишь спустя несколько дней, акмолинец понял что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в отдел полиции. По факту мошенничества полицейские начали досудебное расследование и провели ряд оперативно – розыскных мероприятий", — говорится в сообщении.