На юге Израиля произошёл инцидент, который, к счастью, обошёлся без жертв, но вызвал немало тревоги: израильский истребитель по пути на боевое задание в сектор Газа по ошибке сбросил бомбу рядом с посёлком Нир-Ицхак, сообщает CNN со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт BaigeNews.kz.

По информации военных, причиной стало "техническое неисправность". Боеприпас упал в открытой местности примерно в трёх километрах от границы с Газой - прямо на сельскохозяйственные угодья, где трудятся фермеры.

"Боеприпас упал на открытую территорию рядом с общиной, пострадавших нет", - уточнили в ЦАХАЛ.

Нир-Ицхак - небольшая община, где проживает около 550 человек. Местные жители, по словам представителей власти, были шокированы, но рады, что никто не пострадал. Однако вопрос к системам безопасности остаётся.

Пока армия проводит проверку, соцсети и местные телеграм-каналы активно обсуждают, как боевые ошибки могут превращаться в угрозу для своих же граждан - особенно в условиях нестабильной ситуации в регионе.

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