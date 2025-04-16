Истребитель ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на территории страны
Боеприпас упал в открытой местности
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На юге Израиля произошёл инцидент, который, к счастью, обошёлся без жертв, но вызвал немало тревоги: израильский истребитель по пути на боевое задание в сектор Газа по ошибке сбросил бомбу рядом с посёлком Нир-Ицхак, сообщает CNN со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт BaigeNews.kz.
По информации военных, причиной стало "техническое неисправность". Боеприпас упал в открытой местности примерно в трёх километрах от границы с Газой - прямо на сельскохозяйственные угодья, где трудятся фермеры.
"Боеприпас упал на открытую территорию рядом с общиной, пострадавших нет", - уточнили в ЦАХАЛ.
Нир-Ицхак - небольшая община, где проживает около 550 человек. Местные жители, по словам представителей власти, были шокированы, но рады, что никто не пострадал. Однако вопрос к системам безопасности остаётся.
Пока армия проводит проверку, соцсети и местные телеграм-каналы активно обсуждают, как боевые ошибки могут превращаться в угрозу для своих же граждан - особенно в условиях нестабильной ситуации в регионе.
Ранее мы сообщали, что ВВС Южной Кореи сбросили бомбы на жилые дома.
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