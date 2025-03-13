На третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" Президент Касым-Жомарт Токаев поднял проблему состояния археологии в Казахстане. Он отметил, что эта сфера сталкивается с нехваткой финансирования, дефицитом специалистов и угрозами для исторического наследия. Спустя год проделана определенная работа: началась разработка нового законопроекта, усилена охрана некоторых памятников, активизировались исследования. Однако многие проблемы остаются нерешенными. Какие угрозы по-прежнему стоят перед археологией Казахстана и какие шаги необходимы для ее развития читайте в материале BaigeNews.kz.

Археологическое наследие Казахстана до сих пор не изучено

Президент отметил, что в последние годы памятники наскальной живописи разрушаются – в том числе под предлогом нужд строительной отрасли. Глава государства поручил компетентным органам принять меры для их защиты, а если потребуется, внести изменения в законодательство.

Именно после этого поручения памятники истории и культуры Семиречья удалось задокументировать, и спасти от уничтожения.

"Нам удалось отстоять Кызылтас и Ордакуль. Это стало возможным, потому что в акимате Талдыкоргана слова президента восприняли как настоятельную рекомендацию. Была проведена паспортизация, определены охранные зоны. Однако по другим памятникам работы затягиваются. Например, судьба Архарлы до сих пор не решена, несмотря на то, что в селе Самен уже построен визит-центр для туристов", - рассказала исполнительный директор общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.

фото Ольги Гумировой

По ее словам, основная проблема – отношение чиновников и бизнеса к археологическим объектам.

"Археология у нас долгое время не воспринималась как что-то важное. В этом причина уничтожения археологических памятников. Финансирование шло по остаточному принципу, из-за чего профессия потеряла много ценных кадров. Сейчас ситуация немного исправляется, но очень медленно", – отмечает она.

Особенно тревожит общественников планируемое строительство девять ГЭС на реке Коксу, которые могут уничтожить огромное количество археологических памятников в долине реки и исключить из предварительного списка памятников ЮНЕСКО уникальное скопление петроглифов Ешкиолмес из-за потери уникального археологического ландшафта.

"Если это произойдет, Казахстан снова окажется в центре международного скандала. Это будет уже не первый случай – вспомним ситуацию с Талхизом", – предупреждает Гумирова.

фото Ольги Гумировой

Она подчеркивает, что археологическое наследие Казахстана до сих пор изучено не полностью. К примеру, только на Ешкиольмесе обнаружено более 25 тысяч рисунков, но северная и юго-восточная части хребта остаются неисследованными.

При этом под охраной государства сейчас находятся единицы объектов: Таңбалы тас, рисунки в нацпарке Алтын-Эмель, Акбауыр. По оценкам археологов, в Казахстане не менее 1500 скоплений петроглифов, но официально зафиксировано лишь около 300.

Нужна системная работа

После прошлогоднего курултая тема археологии получила новый импульс, но, по словам народных избранников, принятые меры пока не решают проблему комплексно.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова отмечает, что Казахстан обладает уникальным историческим наследием, но отношение к нему оставляет желать лучшего. По ее словам, страна – настоящая сокровищница петроглифов, но из-за их большого количества к ним относятся слишком беспечно. Многие памятники древности оказались под угрозой уничтожения.

"Для меня было огромным ударом узнать, что камни с петроглифами перерабатывают на щебень. То есть нашу историю буквально ломают, чтобы засыпать ямы и строить дороги, как будто других камней не хватает", – говорит она.

Смирнова также приводит пример с древними наскальными рисунками в одной из казахстанских пещер. В отличие от Франции, где аналогичные объекты тщательно охраняются и для туристов создаются копии, у нас туда свободно заходят люди, оставляют свои надписи и даже портят оригинальные изображения.

фото Ольги Гумировой

После поднятой депутатом проблемы на одной из площадок вскоре последовала реакция президента – добычу камня на горе Черепашка в Талдыкоргане остановили, а само место получило статус исторического памятника. Но, как подчеркивает Смирнова, это лишь малая часть работы.

"Волонтеры, археологи, энтузиасты занимаются защитой этих объектов за свой счет, без каких-либо грантов. Государство должно не только реагировать на обращения депутатов, но и системно работать над охраной таких памятников", – говорит она.

Черные копатели в Казахстане: как уничтожается историческое наследие

Одной из главных проблем казахстанской археологии остается деятельность так называемых “черных археологов” – людей, которые незаконно проводят раскопки и продают найденные артефакты, зачастую за границу.

Такие предметы можно встретить даже на местных интернет-площадках. К примеру, на платформе OLX размещено объявление о продаже старинных ваз, найденных в Туркестанской области около двух лет назад. Продавец не смог назвать их точный возраст. Говорит, что наткнулись на них при строительстве дома. За три старинных керамических сосуда он просит 200 тысяч тенге.

Фото OLX

Заведующий группой мониторинга и охранной археологии Института археологии им. Маргулана Ерлан Амиров считает, что эти вазы действительно могут быть средневековыми – часть из них, вероятно, происходит из древних поселений неподалеку от Туркестана. Однако он отмечает, что выкладывать такие находки на открытые торговые площадки – по меньшей мере, неразумно. Обычно незаконные торговцы древностями работают иначе: у них есть закрытые сообщества в соцсетях и специализированные сайты, где подобные артефакты не афишируются так открыто.

По словам Амирова, масштабы незаконных раскопок в стране приобрели катастрофические размеры.

"Черные копатели уничтожают историко-культурное наследие. Когда мы копаем, мы изучаем слой за слоем, взаиморасположение деталей, контекст, в котором находятся детали. Мы восстанавливаем погребальный обряд, образ жизни, облик материальной культуры древнего населения. Это сложная, кропотливая работа. Чёрный копатель выкапывает ямку, лунку, выковыривает из неё, вырывает из контекста находку и разрушает памятник, делает его менее информативным. Памятник гибнет. Это как взять человека разрезать, вытащить из него почку, вне контекста человеческого тела ее рассматривать. Ну, это бессмысленно", - делится ученый.

Он отмечает, что сегодня археологические памятники становятся жертвой не только мародеров, но и безразличия со стороны правоохранительных органов. Несмотря на то, что незаконные раскопки караются несколькими годами лишения свободы и миллионными штрафами, добиться наказания практически невозможно.

"Совершенно мало было возбуждено уголовных дел, преступно мало посажено людей или оштрафовано. Мы видим разрушенные курганы, разрытые поселения и не видим людей, сидящих за это в тюрьме. Это ужасно. Незаконная археологическая работа находится в периферии внимания органов внутренних дел после убийств, наркотрафика. Они говорят: давайте мы с важным разберемся, а потом до вас дойдем. Это надо менять", - подчеркивает Амиров.

Кроме того, в регионах не отработан механизм выявления преступлений. Если кто-то увидел копателя с металлоискателем в степи, кто должен его задержать? Участковый? Аким сельского округа? Районный отдел культуры? Пока эти вопросы остаются без ответа, черные копатели чувствуют себя безнаказанными.

Археология – это наука, а не бизнес

Проблема нелегальных раскопок усугубляется доступностью лицензий на осуществление научно-реставрационных и археологических работ.

Лицензия в Казахстане выдается без ограничения по времени и без разделения на виды археологических работ. Это приводит к злоупотреблениям.

Фото Института археологии им. А.Х. Маргулана

Например, археолог, специализирующийся исключительно на эпохе бронзы, может быть назначен экспертом по любому объекту – от палеолитических стоянок до мемориальных комплексов Золотой Орды. При этом саму экспертизу заказывает и оплачивает предприниматель, стремящийся получить разрешение на ведение хозяйственной деятельности на территории историко-культурного объекта.

В таком случае лжеархеолог не несет ответственности за качество своих заключений. Это порождает ситуацию, в которой некачественная экспертиза становится одной из причин разрушения памятников истории и культуры.

В стране работают около 60 компаний, имеющих лицензию на проведение археологических работ, но, как показывает практика, значительная часть этих организаций не сдает найденные артефакты в музеи и не публикует научные отчеты по результатам своих исследований.

К тому же уполномоченные органы не имеют эффективных рычагов воздействия, так как эти компании находятся в юрисдикции Предпринимательского кодекса РК, что делает их защищенными от проверок государственных структур.

Ученые выработали методологию исследований и предложили ряд изменений в законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Среди них – ужесточение условий лицензирования для организаций, занимающихся археологическими и реставрационными работами, а также создание более жестких правил для историко-культурной экспертизы. Важным элементом предложенных изменений является введение ответственности за некачественные экспертизы, включая уголовную, если такие ошибки приведут к разрушению исторического объекта.

Законы есть, но не работают

После выступления президента на курултае велась работа по совершенствованию законодательства. Но, как отмечают эксперты, она идет крайне медленно. Для внесения изменений в нормативные акты нужно пройти долгий бюрократический путь – через заключения правительства, канцелярии премьер-министра и администрации президента.

"Формально работа ведется, но законотворческий процесс сложный и растянутый. За год удалось только запустить первые процедуры, но реальные изменения еще впереди", - говорит археолог Ерлан Амиров.

Необходимо менять общественное сознание

Эксперты сходятся во мнении: одних только законов недостаточно. Необходимо менять общественное сознание и внедрять четкие механизмы привлечения к ответственности.

В странах Европы защита исторического наследия – вопрос общественной значимости. Любая угроза памятнику вызывает протесты, люди перекрывают дороги, требуя соблюдения законодательства.

"Пока общественность не поймет ценность археологии, незаконные раскопки не остановятся. А власти должны разработать четкие алгоритмы действий – кто отвечает за фиксацию преступления, кто выезжает на место, кто несет ответственность", - подчеркивает Амиров.

Фото Института археологии им. А.Х. Маргулана

Без этих изменений борьба с черной археологией так и останется формальностью, а культурное наследие Казахстана будет и дальше исчезать под ударами лопат нелегальных копателей.

"Нам нужны не только законодательные изменения, но и просвещение общества. Люди плохо знают историю Казахстана, особенно древнюю. Поэтому так легко относятся к уничтожению памятников", – говорит Ольга Гумирова.

Она уверена, что важную роль могут сыграть краеведческие программы для школьников и студенческие археологические экспедиции.

"В 1995 году я впервые попала в экспедицию на Ешкиольмес вместе с 12-летними детьми. Многие из них не стали археологами, но их интерес к истории остался. Сейчас они водят туда уже своих детей. Воспитание уважения к наследию начинается с детства", – считает Гумирова.

Где должны храниться артефакты?

Еще одна ключевая проблема – отсутствие единой системы учета археологических находок. В Казахстане нет депозитария, куда ученые могли бы сдавать найденные артефакты для дальнейшего изучения. Это приводит к тому, что даже официальные археологические экспедиции не всегда отчитываются за свои находки.

Депутат Ажар Сагандыкова считает, что необходимо законодательно обязать исследователей сдавать артефакты в государственные хранилища, что поможет не только защитить историческое наследие, но и пополнить музейные коллекции.

Фото Института археологии им. А.Х. Маргулана

Отдельного внимания, по мнению Сагандыковой, требует статус музеев. Сейчас они приравнены к объектам культуры, из-за чего практически не занимаются археологическими раскопками, так как культура не предусматривает их финансирование. Она предлагает сделать краеведческие музеи центрами археологических исследований в каждом регионе, где будут не только храниться артефакты, но и вестись научная работа.

Кроме того, она выступает за полный запрет на использование металлоискателей частными лицами. Сейчас эти устройства запрещены частично, но, по мнению парламентария, их использование должно быть разрешено только для специализированных организаций с лицензией.

Кадровый голод в археологии

Археология в Казахстане переживает не только методологический, но и кадровый кризис. Специалистов не хватает, а молодежь неохотно идет в науку.

Сегодня археологов и этнографов готовят всего пять университетов: КазНУ им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Кызылординский университет им. Коркыт ата и МКТУ им. Х. Яссауи. Магистратуру можно пройти лишь в двух национальных университетах.

"Раньше молодежь активно шла в археологию, участвовала в конференциях, экспедициях. Сейчас многие предпочитают временные подработки с высокой оплатой. Даже студенты-историки летом говорят, что лучше поработают курьером в Wolt или Яндексе, чем поедут на раскопки", - делится наблюдениями ведущий научный сотрудник филиала Института археологии имени Маргулана в Астане Талгат Мамиров.

По его мнению, ситуацию можно изменить за счет повышения качества образования и привлечения молодых специалистов через гранты и стипендии. Также важно популяризировать археологию среди школьников – проводить лекции, организовывать кружки, экспедиции и выездные занятия.

Фото из личного архива Ерлана Амирова

Талгат Мамиров уверен, что молодежь выбирает профессию, ориентируясь на идейных вдохновителей. Если в отрасли есть настоящие наставники, которые не только передают знания, но и делятся своей страстью к сохранению культурного наследия, молодые специалисты с готовностью присоединятся к профессии.

"Например, в Костанае есть два отличных археолога, которые успешно обучают новое поколение специалистов. В Туркестане и Караганде также сформировались небольшие команды, а в Актобе функционирует хорошая группа профессионалов. Однако общая картина такова, что в большинстве регионов работают всего один-два квалифицированных археолога, обладающих высоким научным авторитетом, а в некоторых регионах вообще отсутствуют специалисты. Это создаёт дефицит профессионалов не только в научно-исследовательских институтах, но и в музеях, реставрационных учреждениях и других организациях, где требуется качественное ведение археологических работ", - говорит ученый.

Пока археология находится в неопределенном статусе между наукой и культурой, специалистов в этой сфере будет не хватать. Такого мнения придерживает Ажар Саганыкова.

"Археологи получают крайне низкую зарплату, работа сезонная и тяжелая, поэтому молодые ученые туда просто не идут", – отмечает депутат.

Подводя итоги, важно отметить, что археологическое наследие Казахстана – это не просто древние артефакты, а фундамент национальной идентичности. Однако пока несмотря на инициативы Президента и локальные успехи общественников, защита археологических памятников остается точечной борьбой, а не частью государственной стратегии. Казахстан же нуждается в усилении законодательства, ужесточении контроля, изменении общественного сознания. Причем делать это нужно как можно быстрее. Иначе страна останется без истории.