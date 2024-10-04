БН-350: история знаменитого ядерного реактора в Актау

Город Актау известен не только Каспийским морем и красивыми видами. Мало кто знает, но в советские годы в этом городе заработал первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-350. Это был прорыв в мировой атомной энергетике. Но сейчас реактор не функционирует. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на предприятии и выяснил, что стало причиной остановки атомной установки, и как Казахстан избавляется от радиоактивных отходов.

Актау – один из самых молодых городов Казахстана, ему всего лишь 61 год. И появился он только благодаря тому, что в окрестностях были обнаружены богатые залежи урана. В 60-е годы прошлого столетия из рабочего посёлка для шахтеров позже он превратился в полноценный город. Но по-настоящему в Актау вдохнул жизнь Мангышлакский атомный энергетический комбинат, построенный в 1968 году. Это название обывателям ни о чём не говорит. Однако в мировой атомной энергетике название предприятия известно тем, что в советские годы там запустили первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-350. Он стал сердцем МАЭК, благодаря которому пустынный западный регион Казахстана получил пресную воду и электричество. Но в 1998 году все изменилось.

Что такое БН-350 и как он работал

Ядерный реактор на быстрых нейтронах (БН-350) был предназначен для выработки энергии, которая затем использовалась для производства электроэнергии и опреснения морской воды. Последнее было крайне необходимым для полуострова Мангышлак (ныне Мангистауская область), так как в регионе нет достаточных источников подземных вод.

"Пар, выработанный в парогенераторах реактора БН-350, передавался на ТЭЦ, на турбинный цех. Турбины раскручивали, генерировали электроэнергию. Остаточный пар уходил на завод по изготовлению дистиллята. Тем самым опресняя морскую воду. Так весь реакторный завод, так назывался раньше этот комплекс, работал по такому принципу", – объяснил заместитель начальника отдела эксплуатации и ремонта РУ БН-350 ТОО "МАЭК" Маулен Шайдуллин.

Это короткое описание работы БН-350. На деле механизм очень сложно устроен. Ядерный реактор представляет собой огромную махину с железным куполом. Эта конструкция находится в центральном зале Мангистауского атомного энергокомбината. До 1998 года здесь кипела работа, а сейчас ядерный реактор, а точнее то, что от него осталось, – почти что музейный экспонат. Его постепенно разбирают на части. Ядерное топливо – уран – выгрузили из реактора ещё более 20 лет назад, и увезли на Семипалатинский полигон. Сейчас – этап разбора конструкций и безопасный вывод радиоактивных отходов. Вот это самое сложное и финансово затратное занятие.

"Вывод из эксплуатации разделён на несколько этапов. Это непосредственно выгрузка ядерного топлива, который мы произвели. Потом утилизация теплоносителя – это натрий первого, натрий второго контура. У нас построена установка переработки – это утилизация жидких радиоактивных отходов. И потом уже непосредственно демонтаж самого оборудования. Каждый этап занимает определённое время, то есть мы не можем просто за один день закрыть, замок повесить, всё выгрузить и сказать: всё, мы закрыты. Как всякий технологический процесс, это занимает время и ресурсы. Потому что идёт финансовое вложение. К тому же период полураспада радионуклидов, то есть это не просто так. Должно пройти определённое количество времени, чтобы было наиболее безопасно работать с этими веществами, с таким оборудованием, чтобы люди не переоблучались, не допускалось незапланированного переоблучения и негативного влияния на здоровье и организм человека", – рассказал начальник смены в отделе эксплуатации и ремонта РУ "БН-350" ТОО "МАЭК" Максим Коровин.

По оценкам специалистов, ядерный реактор в городе Актау будет охлаждаться примерно до 2050 года. Поэтому с выводом его из эксплуатации не торопятся. На БН-350 за время его работы накопилось достаточно радиоактивных веществ, которые, если допустить ошибку, могут попасть в Каспийское море, что убьёт всю экосистему. Или ещё одна не менее пугающая версия – может произойти облучение населения.

"Все трубопроводы, все насосы, всё оборудование, хоть и законсервированы и не в работе, они всё равно имеют остаточное радиоактивное загрязнение. Решать надо проблему – проводить дезактивацию", – говорит начальник отдела радиационной безопасности РУ БН-350 ТОО "МАЭК" Артур Гибатуллин.

Весь процесс вывода БН-350 из эксплуатации вместе с утилизацией радиоактивных отходов оценили в более чем 100 миллиардов тенге. Но кто будет это финансировать, пока неизвестно.

Как без реакторной установки Актау получает свет и воду?

После остановки ядерного реактора МАЭК не перестал работать. Предприятие просто перевели на газовое топливо, и оно продолжило выполнять свою задачу – обеспечивать энергию, благодаря которой вырабатывается электричество и опресняется морская вода. Однако мощности энергокомбината уже недостаточно, так как население Мангистауской области выросло в разы, да и Актау застраивается с невероятной скоростью. Соответственно, воды и света потребляется больше. Возникает дефицит. Последние два года город периодически сталкивается с веерными отключениями электричества и перебоями в подаче воды. Практически всё лето 2024 года в домах жителей Актау воду давали по графику.

"Если помните, в прошлом году случился блэкаут. Практически на полдня, или вечером отключили электричество, и до утра его не было. Встала вся производственная площадка, в том числе и Атырауский нефтеперерабатывающий завод. В тот момент KEGOC (системный оператор единой электроэнергетической системы Казахстана) пришлось выйти на Россию, чтобы купить у них электричество. Продавали нам его втридорога. Но у нас не было другого выхода. Ещё бы сутки без света, то не знаю, что с людьми бы произошло у нас", – рассказал замначальника отдела эксплуатации и ремонта РУ БН-350 ТОО "МАЭК" Маулен Шайдуллин.

По его словам, Казахстан нужно было ранее поторопиться со строительством дополнительных мощностей для производства электроэнергии. Ещё лет 10 назад в стране нужно было строить или АЭС, или ГЭС, чтобы сегодня не испытывать дефицит, говорит специалист.

"Я всегда буду за то, чтобы и у нас здесь в Актау построили АЭС. Потому что наши ТЭЦ сейчас работают на газе. А это очень недешёвый продукт в наше время. А урана в Казахстане много. Сама природа распорядилась так, чтобы у нас была атомная электростанция на дешёвом топливе", – сетует начальник отдела радиационной безопасности РУ БН-350 ТОО "МАЭК" Артур Гибатуллин.

Может ли на современных АЭС произойти трагедия, как на Чернобыле?

Дискуссии на тему строить или не строить атомную электростанцию в Казахстане идут уже больше года. Противники строительства в своих аргументах приводят в пример трагедию на Чернобыльской АЭС.

"На Чернобыле был человеческий фактор. То есть люди сами оглушили циркуляционные насосы, критически понизили уровень воды в самой реакторной полости. И реактор не охлаждался. Понятное дело, защитные стержни, которые сдерживают цепную реакцию, в какой-то момент нагрелись от бешеного количества выделяемой энергии. Воды нет, насосы стоят. Сотрудники проводили какой-то эксперимент, и в какой-то момент всё вышло из строя. В современных реакторах поколения 3, 3+ человеческий фактор практически исключён. Если вдруг по какой-то причине на современной АЭС произойдёт ошибка по вине человека, то автоматически включится защита, дополнительные источники питания, реактор автономно будет охлаждаться до трёх суток, вода никуда не испарится. Будет масса времени, что устранить любую аварийную ситуацию", – объяснил заместитель начальника отдела эксплуатации и ремонта РУ БН-350 ТОО "МАЭК" Маулен Шайдуллин.

Стоит отметить, что на БН-350 в Актау за всё время эксплуатации, а это 25 лет, не произошло ни одной аварии.

Что касается планов по строительству новой атомной электростанции, то её предлагают возвести на озере Балхаш – в посёлке Улькен в Алматинской области. 6 октября 2024 года состоится референдум, где казахстанцы должны решить, нужна им АЭС или нет.

Фото: Динара Бекболаева